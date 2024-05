Diana Ángel destapa dura realidad que vive tras su salida de LCDLF: “Evolucionen”

Diana Ángel cautivó a la audiencia con su personalidad en el reality show La casa de los famosos (LCDLF). Su amistad con varias concursantes y romance con ‘Culotauro’, pasó por altibajos, desde la timidez inicial hasta lágrimas de confidencia.

La actriz logró convertirse en una de las favoritas de los televidentes pues, a pesar de los problemas en el recinto, demostró que aún tenía espacio para el amor y el perdón. Eso sí, muchos creyeron que dicha actitud se trataba de una estrategia para mantenerse en el interior de la casa.

Diana, aunque logró llegar al top 10, fue una de las más recientes eliminada del programa y ahora, ha revelado que su salida ha dejado secuelas que aún afronta diariamente a través de redes sociales. ¿Qué le pasó? Acá te contamos.

Diana Ángel fue una de las participantes de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’?

Diana, quien hace apenas una semana fue eliminada de La casa de los famosos, ya ha vivido un momento bastante desagradable fuera del reality. Incluso, la situación la llevó a expresarse con firmeza en sus redes sociales.

“Nunca en mi vida había recibido tantos comentarios sobre mi edad, la forma en la que me veo, mi cara o mis arrugas… Que interesante es ver que hay personas que creen que la juventud es una virtud y no un estado”, comenzó escribiendo Ángel.

Lee también: ¿La Casa de los famosos y Diana Ángel están peleados?: “Estoy traumatizada”

La actriz continuó diciendo que entendía las emociones que había generado su estadía en el programa y que no lanzaba ninguna crítica hacia ellos pues, había sido ella misma quien decidió asistir a la producción y asumir lo que pasara.

Asimismo, continuó diciendo: “A esas personas que deciden insultarme solo porque este medio les da un poder desde el anonimato les digo: Pónganse en los zapatos del otro o solo por un instante [...]. Solo por un instante, atrévase a ponerse en mi lugar”.

“A mí no me ofende que me digan vieja, o “cucha” (gracias @culotauro) o que se burlen de mi estado adentro de “La Casa”, en donde no dormía, no comía, tenía depresiones, cambios de ánimo, enfermedades y toda clase de desórdenes físicos”, añadió.

Puedes leer: Diana Ángel se despachó al hablar de Pantera y sus actitudes: “Les di consejos”

Diana indicó que ahora, se levanta más tranquila pues ha vuelto a dormir en su cama y ha dejado de llorar. También, afirmó que se alimenta mejor, se ríe más seguido y que se siente hermosa a pesar de que la critiquen a sus 48 años.

“Los invito a que si van a dar amor por estos lados, se queden, de lo contrario pueden partir sin herir y sin quedar tan mal con sus comentarios sobre la edad de las mujeres y su aspecto físico. Evolucionen, aprendan a dar amor, no sientan envidia y les juro que la vida les va a sonreír”, finalizó Ángel.