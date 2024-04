Inesperada reacción de Diana Ángel a su nominación en la Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar en las redes sociales y esto se debe a muchas de las situaciones que están viviendo los participantes en el programa. Recientemente, fue el caso de la actriz Diana Ángel, que no pudo ocultar su molestia tras la noche de eliminación.

A medida que avanza el tiempo, las situaciones que experimentan los famosos en el programa se vuelven cada vez más intensas. Esto se debe a los roces que han surgido entre ellos durante la convivencia, ya sea por actitudes o comentarios que no han sido bien recibidos por los participantes.

Tania la decima elimanada de la casa de los famosos y momina a Diana angel #LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/T6lnD4xo46 — kennis aragon (@kenisaragon) April 15, 2024

La molestia de Diana Ángel en la Casa de los Famosos

El domingo 14 de abril se dio a conocer el nombre del décimo eliminado en la Casa de los Famosos y en este caso fue Tania Valencia, la que tuvo que despedirse del programa debido a que no contó con el apoyo suficiente de las personas en las votaciones. La exreina vallecaucana solo contó con el 2.49% de los votos, siendo superada por La Segura (30.93%), Karen Sevillano (30.65%), Martha Bolaños (23.93%) y Isabella Santiago (7.05%) y Omar Murillo (4.90%).

Tras su salida, Tania Valencia decidió que la próxima famosa en la placa de nominados debía ser Diana Ángel. “No hay mal que por bien no venga y lo haré como una ajedrecista para que esa persona sienta si la apoyan o no: Diana Ángel, porque siento que es un participante muy fuerte, creo que se subestima mucho, pero también va a ser interesante cómo las demás van a reaccionar ante su nominación”.

Y Tania dejo su nominada Díana Angel.



Reacciones de Díana al saber que la nomino.



Después de varias semanas sin estar en placa vuelve aparecer.



Miembros Team papilla pendiente al nominado.#LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/abl4sG9zJ0 — JUAN K. (@juanquintero22) April 15, 2024

Luego de que Diana Ángel se diera cuenta de que había sido nominada por Tania, no pudo ocultar sus emociones al respecto y no dudó en dar su opinión sobre la actitud de la reciente eliminada durante el programa.

“Se los dije, se los dije. Yo sabía por qué se los decía, sabía que me nominaría a mí, te lo dije (señala a Karen Sevillano). La leí, la leí completica, la leí completa y por eso me le posicioné”, aseguró la actriz. Posteriormente comentó: “Yo sabía que me iba a nominar a mí, no pasa nada, bebé, lo sabía”.

Diana Ángel se acercó a Julián Trujillo y se refirió nuevamente a la decisión de la reciente eliminada y afirmó: “Lo supe, te lo dije, la leí completa. Lo sabía, me nominó a mí”.