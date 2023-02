Diana Quijano, actriz de ‘Victoria’, envió un emotivo mensaje sobre su salud

El cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de células mamarias malignas que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor dentro de la mama, el cual tiene la capacidad de invadir a otros órganos.

Se considera la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. También, se presenta en menor número en hombres. Por ello, el autoexamen de mama se convierte en una acción de autocuidado y protección cotidiana que ayuda a la detección temprana de cáncer.

Puedes leer: La tenista Mariana Mesa reveló que padece Cáncer de seno: “todo estará bien”

Cuando el cáncer de mama se detecta tempranamente, se establece un diagnóstico adecuado, y se dispone de tratamiento para actuar de manera inmediata y efectiva, incrementa las posibilidades de curación.

Esta fue la enfermedad que tuvo que enfrentar la actriz Diana Quijano, actriz de telenovelas como Prisionera y Los Herederos del Monte. La artista reveló en junio de 2022 que, al igual que su personaje en la producción Victoria, ella padecía cáncer de seno.

“En la serie a Camila [nombre del personaje] le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama ‘Filiberto’. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que ‘Filiberto’ se quede en mi cuerpo”, dijo en ese entonces.

Lee también: Un emprendimiento que apoya a mujeres con cáncer de seno e invita al autoexamen

Ahora, después de casi 8 meses de su diagnóstico, ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje que reveló que se encuentra en buen estado de salud, lo que festejaron sus seguidores.

El emotivo mensaje de Diana Quijano sobre su salud

En su cuenta oficial de Instagram, la reconocida actriz ha hecho una publicación que mereció los aplausos de sus seguidores y allegados.

“Hoy doy gracias por este día que hace que miles de mujeres tomen conciencia y reaccionen rápido a cualquier bultito que se detecten. Gracias a la vida yo estoy bien, gracias a que reaccioné rápido y busqué ayuda en ustedes, en los doctores y en mi ánimo, que después de recibir la noticia rápidamente se puso a actuar y no decaer. ¿Tú ya te hiciste el autoexamen?”, señaló.

La actriz publicó un mensaje de alegría y autocuidado. Fotografía por: Instagram @dianaquijanooficial

Puedes leer: Kristina Lilley, de ‘Pasión de Gavilanes’, se rapó en su lucha contra el Cáncer

En la publicación se puede ver a Quijano feliz por su condición de mejoría. Además, en el carrusel de fotos es posible ver el procedimiento quirúrgico al que se sometió para combatir el cáncer de mama.

El post ya cuenta con más de 5 mil ‘me gusta’ y más de 300 comentarios entre los que están: “Admiro tus fortalezas. Dios te bendiga y adelante”, “Gracias a Dios que estás bien Dianita, me alegra mucho. Bendiciones”, y “Eres valiente, justo estoy viendo la novela Victoria”.