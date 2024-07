Dibu Martínez: conoce a Mandinha, la guapa esposa del arquero de Argentina

La portuguesa Mandinha, esposa de Dibu Martínez, es una diseñadora con un emprendimiento: Mis Sueños Kids, que se especializa en la venta de ropa y productos para habitaciones infantiles. Con locales en la capital inglesa, Mandinha ha sabido construir un negocio exitoso que refleja su pasión por el diseño de interiores y el amor por los niños.

¿Cómo se conocieron Dibu y su esposa Mandinha?

La historia entre Dibu y Mandinha comenzó de manera inesperada, casi peliculesca. Mientras Emiliano aún era arquero del Arsenal, solía frecuentar un restaurante en Londres propiedad de los padres de Mandinha. Fue allí donde se cruzaron. “Le pregunté a su amigo: ‘¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’ Yo pensaba que era un agrandado, porque no te cuesta nada decir ‘hola’”, recuerda Mandinha entre risas.

´Dibu´y Amanda se casaron en 2017, tienen dos hijos, Santi y Ava. Fotografía por: Instagram

Finalmente, Emiliano se animó a dar el primer paso y la invitó a tomar un café. “No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si quieres vamos a tomar un café”, le dijo en un mensaje. A partir de ese momento, comenzaron a salir y rápidamente se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Después de dos años de relación, la pareja decidió casarse el 22 de mayo de 2017 en una ceremonia íntima en el Palacio de Brocket Hall, en las afueras de Londres. La fiesta, que duró más de 12 horas, contó con la presencia de menos de 100 invitados, entre ellos varios compañeros de Emiliano del Arsenal, como Santiago Cazorla y David Ospina.

El amor entre Dibu y Mandinha ha sido una constante en sus vidas, incluso en los momentos más difíciles. “Me fui a préstamo por todos lados. Fui a Getafe a los 23 o 24 años y terminé jugando ocho partidos. Nunca me pusieron y toqué fondo”, confesó el arquero en un documental de Netflix. Sin embargo, la llegada de su primer hijo, Santiago, en 2018, le dio una nueva perspectiva. “Desde que nació mi hijo, hace cuatro años, exploté. Tengo un psicólogo personal que necesité, porque estaba en un punto de mi carrera en el que no sabía para dónde ir”, explicó.

Ellos son los hijos de Dibu Martínez con su esposa

El nacimiento de su segunda hija, Ava, en 2021, coincidió con la Copa América. “Mi hija nació dos días antes de Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo”, relató sobre aquel duelo por los cuartos de final ante Ecuador.

Mandinha ha sido un pilar fundamental en la vida de Emiliano, apoyándolo en cada paso de su carrera: “Él siempre fue muy dulce. Es muy lindo. Siempre pensé que era el más lindo del mundo… No es una persona que te regala cosas caras. Te da una flor, me escribía cartas. Tengo sus cartas guardadas”.