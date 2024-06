Dickson no se quedó callada: criticó a Kevyn por proteger a Natalia en El Desafío

En cuestión de días, llegará una nueva fusión en El Desafío XX y serán las mujeres quienes se jueguen los últimos cupos para la siguiente fase. Sin embargo, las cosas no marchan bien en las diferentes casas, especialmente en Alpha, donde ciertas actitudes entre los participantes no están siendo bien vistas por sus compañeros. Dickson, una de las mujeres más fuertes en Alpha, se refirió a Kevyn y cómo este ha buscado proteger a Natalia.

Toda esta situación ha surgido por el acercamiento entre Kevyn y Natalia, quienes han sido vistos hablando aparte del grupo. Por esta razón, la modelo decidió abordar el tema y aclarar que habla con él porque están discutiendo algunos aspectos muy personales de su vida. No obstante, Dickson y Karen comentaron sobre esto después y señalaron que esa conversación parecía de “papá, mamá y la hija menor”.

Dickson aseguró que: “Yo de una vez volteé a mirar a Mapi y ella agachó la mirada, y el lenguaje corporal. Ella (Natalia) sabía que yo la iba a mirar. Ella lo que está haciendo es consintiendo a Kevyn para que la pida. Si él le mete corazón se la lleva. Si él piensa estratégicamente en llegar y que necesita un equipo fuerte, consolidado, un equipo versátil que se le mida a cualquier box no se la lleva, pero como él la ve como la princesita de la casa, él se la va a llevar”.

Posteriormente, Dickson afirmó que Kevyn no elegiría a Santiago para formar el equipo y probablemente tampoco a Karen, lo que la frustra bastante. Con lágrimas en los ojos, expresó su temor por lo que pueda suceder en el futuro y la posibilidad de que alguna competidora que no se haya esforzado tanto como ellas continúe en la competencia.

Sin embargo, Dickson no está del todo equivocada, ya que Kevyn ha sostenido conversaciones con Gaspar (del equipo Omega) en el que se ha referido en la posibilidad de que tengan que llevar un chaleco a Alpha, aclarando que en caso de que esto suceda, la primera elegida sea Karen, la segunda Mapi y en tercer lugar a Dickson.

“¿Tú me dijiste de a quién sí o a quién no?”, le preguntó Kevyn a Gaspar que le contestó: “El primero, a Karen; el segundo, a Mapi; el tercero, a Natalia”. En ese momento el capitán de Alpha la corrigió de inmediato y mencionó: “No, a Natalia no. El tercero a Dickson. A Natalia, no. Pero sí así”.