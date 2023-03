Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, compartió cómo vive su quimioterapia

Los periodistas de la televisión colombiana se han ganado un lugar en el corazón de los televidentes. Aquellos que informan a diario a la audiencia han ganado una diversidad de seguidores que día a día se preguntan por sus carreras profesionales y su vida personal.

Este es el caso de Diego Guauque, periodista del programa Séptimo Día de Caracol Televisión. Su historia sobre su lucha contra el cáncer ha logrado tocar los corazones de una diversidad de personas que lo admiran.

Puedes leer: “Es el último esfuercito”: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, ante su tratamiento

Guauque anunció a sus seguidores que padece de esta enfermedad desde hace dos meses, por lo que se entregó completamente al equipo médico que lo está atendiendo para luchar contra ella y así, ganarle la batalla.

El proceso que el periodista ha vivido a lo largo de estas semanas lo ha compartido con optimismo a sus seguidores a través de sus redes sociales oficiales. Esta vez, les contó cómo le fue en su tercera quimioterapia.

Diego Guauque compartió cómo vive su quimioterapia

A través de una publicación de Instagram el periodista le explicó a quienes los siguen cómo se lleva a cabo su tercera quimioterapia.

En el post se le puede ver recostado en una especie de silla reclinable y con un catéter de color rojo que va de su cuerpo hasta un cojín rojo que se puede ver a la izquierda de la foto. Además, es posible verlo leyendo un libro del escritor colombiano Santiago Gamboa.

Lee también: Leiomiosarcoma: qué y síntomas del tipo de cáncer que tiene Diego Guauque

Junto a la imagen se puede leer:

“En marcha mi tercera quimioterapia. El cojín rojo que ven a la izquierda se llama doxorrubicina, un fármaco ampliamente usado en los tratamientos contra el cáncer. Entra a mi cuerpo a través de un catéter -instalado debajo de mi clavícula izquierda- y tarda dos horas en ingresar totalmente”.

“Cuando ese cojín se agote me suministrarán otro medicamento. En este momento se me escapa su nombre, pero sí recuerdo que lo cubren con aluminio porque no le puede dar el sol. Este segundo también demora otras dos horas en entrar a plenitud en mi organismo”, añadió.

El periodista indicó que, si se suman los tiempos, la quimio le ocupa gran parte del día y que, además, esto no es lo único que le inyectan en el momento de practicarse el tratamiento.

“Es decir, la quimioterapia me ocupa toda la mañana porque antes de los medicamentos mencionados, también me inyectan, vía catéter, soluciones salinas cuyo fin es evitar mareos, vómitos y náuseas”, afirmó.

Puedes leer: Sarcoma abdominal: qué es el diagnóstico que le dieron al periodista Diego Guauque

“¿Qué hago durante la quimio? Como frutas y pasabocas caseros, bebo agua, duermo a ratos, leo, veo alguna película en la tableta, chismoseo con mi esposa -autora de esta imagen- y publico fotos para luego leer sus comentarios... Jejejeje. Así mato el tiempo”, continuó Guauque.

Finalmente escribió: “Por lo general, esos dos cojines me producen mareos y malestar general durante dos o tres días y me bajan un poco el apetito. Transcurridas esas fechas todo vuelve a la ‘normalidad’”.