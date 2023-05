Diego Guauque salió a una UCI tras su cirugía contra el sarcoma, ¿cómo le fue?

Diego Guauque es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia. A través del programa Séptimo Día es posible ver parte de las investigaciones que ha realizado sobre casos polémicos que se han presentado en el país.

Hace unos meses, el comunicador fue diagnosticado con cáncer, por lo que decidió dedicarse por completo a su recuperación. Sin embargo, esto no lo alejó de sus seguidores, por el contrario, se ha convertido en símbolo de resiliencia al mostrar cómo lleva a su proceso.

Ahora, Guauque había revelado que se sometería a una de las cirugías más importantes de su vida, lo que dejó a todos sus seguidores muy atentos a su estado de salud.

Diego Guauque en la UCI

Este lunes 29 de mayo Diego entró al quirófano por segunda vez después de haber pasado por una serie de quimioterapias que ayudaron a reducir su cáncer.

El propósito de este procedimiento era extirpar el sarcoma abdominal que lo llevó a alejarse de la televisión. El periodista había informado que sería una cirugía larga y que, cuando saliera, estaría en cuidados intensivos.

“Va a ser una cirugía larga, seguramente la próxima vez que me vean estaré en un semblante diferente porque de aquí saldré muy probablemente a cuidados intensivos”, expresó el comunicador minutos antes de entrar al quirófano.

Tras varias horas, la esposa de Guauque, Alejandra Rodríguez, anunció una feliz noticia en sus redes sociales: “Cirugía exitosa. Los médicos pudieron retirar el sarcoma con éxito. Gracias siempre por estar pendientes”.

Así mismo, Guauque grabó varios videos en los que se le ve en la camilla del hospital, con una manguera de oxígeno y muy optimista sobre lo que se viene en su vida.

“Estamos muy contentos. ¿Saben que me ponen más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, hija. Me duele la barriga horriblemente, pero no estoy tan jodido como la primera vez”, dijo el periodista a sus seguidores.

“El sarcoma empezó a reducirse con las quimios. Lo derrotamos entre todos, no me cansaré de darles las gracias”, añadió.

En cuanto a la descripción del video se puede leer: “Yo les dije que mi grito de batalla era “Fuera sarcoma” y el sarcoma se marchó. Vamos pa’lante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto”.

También agradeció a sus médicos por ser parte de este proceso y ayudarle a sobrellevar la enfermedad. Fueron tres las publicaciones de Diego, las cuales ya suman más de 120 ‘me gusta’ y más de 14 mil comentarios.

Entre los mensajes que le dejaron al periodista se puede leer: “A las personas buenas les pasan cosas buenas”, “Me alegro mucho que todo salió bien”, “Ánimo eres fuerte y triunfado”, “No sabes la felicidad que siento”, y “Buenas nuevas, mucho ánimo”.