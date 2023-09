Diego Guauque terminó sus radioterapias y reveló que lo espera un premio, ¿qué es?

A Diego Guauque, periodista de Séptimo Día de Caracol Televisión, le diagnosticaron un sarcoma en el abdomen en enero de 2023. Desde entonces, ha documentado su proceso de tratamiento en las redes sociales, dando esperanza a otros pacientes con cáncer.

En agosto de 2023, anunció que había superado la enfermedad y ahora, es un ejemplo de valentía y perseverancia. Su historia es una inspiración para todos los que luchan contra esta enfermedad y por ello, acumuló una gran cantidad de seguidores que están atentos a su vida.

Recientemente, Guauque ha vuelto a ser noticia al dejarse ver acostado en lo que sería una camilla de hospital. Sin embargo, esta vez, muy sonriente y con una noticia que dejó a quienes lo siguen muy felices.

Diego Guauque es un ejemplo de perseverancia ante las adversidades. Fotografía por: Instagram @diego_reportero

Diego Guauque reveló el avance de su cáncer

A través de su cuenta oficial de Instagram el periodista regresó para compartir una selfie en la que se le ve con elementos clínicos a su alrededor. La imagen alcanzó a asustar a varios, pero, la descripción dejó ver que se trataba de una buena noticia.

Según indicó, terminó sus radioterapias y por ello, celebrará con uno de los platillos favoritos de los colombianos: un ajiaco.

“Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias. Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos. Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante. Gracias a Dios, a mis médicos, a mi familia y a todos ustedes por arroparme desde el primer día de este año”, escribió Guauque.

La publicación del reportero ya tiene más de 27 mil ‘me gusta’ y más de 2 mil comentarios entre los que se puede leer: “Los milagros de Dios si existen”, “Qué emoción tan grande querido compañero”, y “Felicitaciones por esa valentía”.

Asimismo, la gente continuó mandándole sus mensajes de apoyo: “Que se venga lo que sea porque ya demostraste que puedes con todo”, “Felicidades, eres un guerrero de la vida”, “Estamos muy felices con la buena nueva”, y “¡Excelentes noticias Diego!”.

Así luce Diego Guauque hoy

A través de sus redes el periodista publicó una fotografía en donde se observa dando una charla, sobre cómo se está manejando el cáncer en Colombia, En la imagen se puede apreciar su actual experiencia física ahora luce con más cabello y una destacada semblanza.

El post que hizo el comunicador reúne actualmente más de 8 mil likes y cientos de comentarios en el que felicitan al periodista por su nueva apariencia.

Una de las periodistas que escribió en su cuenta de Instagram fue Vicky Dávila quien acompañó esta frase con unos emojis de aplauso: “bendito sea Dios”.