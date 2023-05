“Dios mío esto qué es”: Carolina Soto por poco se “ahoga” durante un entrenamiento

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana y es posible verla de lunes a viernes en el programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día.

Gracias a su talento y carisma ha reunido una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales. Por ello, contantemente se preguntan por sus proyectos profesionales y por lo que sucede constantemente en su entorno personal.

Carolina Soto: ¿Qué pasó con la presentadora?

La presentadora adora compartir ciertos momentos de su vida con todos sus seguidores e incluso a varios de ellos les da consejos sobre belleza, salud y más.

Si bien casi nunca muestra sus entrenamientos, esta vez Carolina Soto decidió mostrar parte de uno nuevo con el que se comprometió y decidió empezar a practicar.

A través de sus historias, reveló que junto a sus compañeros de trabajo, Iván Lalinde, Carolina Cruz y Catalina Gómez decidieron sumergirse en la piscina y empezar a practicar apnea.

Para quienes no lo saben, la apnea significa “sin aliento”. Apnea se define como una pausa en la respiración de al menos 10 segundos, sin embargo, quienes lo practican pueden sostener la respiración hasta 24 minutos.

La apneísta colombiana Sofía Gómez, fue la entrenadora que los presentadores de Día a Día eligieron para que les ayudara a mejorar su salud a través de este deporte.

A través de historias de Instagram, Soto publicó las bases del entrenamiento en el que lo principal era aprender a respirar y manejar las posiciones del pecho e incluso del abdomen.

Después, cuando la caleña ya estaba con todos en la piscina, poniendo en práctica las indicaciones de la entrenadora y haciendo todo su esfuerzo, se mostró un poco desesperada.

Estando boca abajo y con el cuerpo extendido, Sofía Gómez les iba dando indicaciones y hablando para que lograran soportar más tiempo bajo el agua sin respirar, sin embargo, para Caro Soto no fue fácil y de un momento a otro salió casi asustada a recibir aire.

“Dios mío santísimo esto qué es. No saben el esfuerzo que estoy haciendo”, fueron las palabras que acompañaron el video en su cuenta de Instagram.

Al salir del agua e intentando recobrar la respiración dijo “ay diosito, esto está muy duro”.

Una vez sus seguidores conocieron el video, algunas reacciones no se dieron a esperar: “Ese deporte es muy fuerte”; “Yo me ahogaría la verdad, sufro de claustrofobia, creo que no podría hacerlo”; “Me gustaría hacer apnea pero sería como Caro, me saldría siempre así desesperada del agua”; “Jaja y para qué estará entrenando eso, yo no podría”; “Se nota que requiere de calma y de saber dejar la mente en blanco”; “Jaja Caro pareciera que se estuviera ahogando, pero es que la apnea es difícil”; “Me queda la duda de si cualquiera puede practicar eso”.

