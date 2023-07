Discusión en MasterChef sacó algunos trapitos al sol: “El machismo”

La presión en la cocina de MasterChef va siendo cada vez más grande y sin duda, cada uno de los participantes se ha ido acoplando, no solo a los fogones sino a la manera de ser de sus compañeros.

A pesar de que todos digan que son compañeros, no es un secreto que hay amistades más fuertes que otras y no con todos se ha trabajado bien en los retos por equipos.

MasterChef 2023 y los roces entre participantes

En uno de los últimos capítulos del reality los ánimos se calentaron entre dos de los participantes, Marta Isabel Bolaños y el Negrito.

El reto al que se debían someter los famosos era con miras a ganarse un pin de inmunidad y evitar a toda costa el delantal negro.

Para el capítulo, los famosos tuvieron que pelearse por varios puestos jugando con el azar y la suerte. Para lograr ganar el reto y llevarse la inmunidad Marta Isabel y el Negrito decidieron trabajar juntos.

Una vez empezó el reto y decidieron qué hacer, se empezó a notar la fuerza de decisión que tenía el Negrito para hacer y presentar el plato.

Ante cada opinión sobre la receta, se empezaron a ver varios momentos en los que Marta Isabel Bolaños se veía un poco molesta por las opiniones y cambios en la receta del influencer.

A medida que iban haciendo el plato y realizando cada cosa la actriz de Betty la Fea, aseguraba en las entrevistas privadas que ella en realidad decidió ceder varias veces para no tener problemas o discusiones con su compañero.

En un momento, la actriz se mostró emocionada por poder ejecutar su receta aprendida de aguacates quemados, sin embargo, al momento de emplatar el Negrito le cambió los planes a Marta y en forma “desesperada” le pidió que le ayudara a poner los vegetales que iban como complemento, un detalle que desesperó un poco a Marta. “Yo terminé cediendo, no pasa nada”.

“No me gustó mucho el plato que escogió. Mi miedo era que que quedara muy monocromático y no tuviera una explosión de colores”, a lo que el creador de contenido respondió que no pensaba que importara mucho eso, sino los sabores.

Una vez llegaron al atril para mostrar su plato, los jurados preguntaron cómo se llamaba el plato, a lo que ella decidió responder con toda sinceridad “polos opuestos, desde el plato hasta los cocineros”. Comentario que complementó el caribeño diciendo que “hubo roses”.

Después, al responder la pregunta de Nicolás de Zubiría sobre quién había sido el capitán, Marta dijo “yo siento que me tocó ceder porque o si no, se arma la de troya” y después a modo de broma ella se volteó y le dijo a sus compañeros “el machismo”.

Ante ello, varios de sus compañeros se vieron sorprendidos pues de hecho, para algunos no fue mayor sorpresa el tema, ya que aseguraron que a Marta le gustaba mandar y por eso puede ser complicado trabajar con ella.