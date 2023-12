Diva Jessurum vivió angustiante momento en Barranquilla: “Es terrible todo”

Diva Jessurum es una de las periodistas de entretenimiento más conocidas de Caracol, pues toda su trayectoria ha hecho que los colombianos le tomen cariño y se interesen por su vida personal.

Con el pasar de los años, la barranquillera se hizo cada vez más conocida en la televisión nacional, pues es la cabeza de formatos como Se dice de mí y Expediente final, en los que enfoca sus reportajes en temas personales y acontecimientos fuertes de los famosos.

¿Qué pasó con Diva Jessurum?

Poco a poco su profesionalismo la ha ido llevando para convertirse en una de las presentadoras más reconocidas de la pantalla chica, siendo reconocida con su estilo, encanto, e imagen.

Gracias a sus cambios y sus proyectos nuevos, los usuarios de redes sociales, se han interesado más por su vida y justamente, esta semana se alertó por sus seguridad.

En un carrete de videoclips, la barranquillera contó un poco del preocupante instante que tuvo que vivir en Barranquilla y por el que temió por su vida.

Una persona que la estaba hostigando, fue la culpable de que la presentadora tuviera que recurrir a mecánicas para defenderse y proteger su vida de un destino trágico.

“Fui víctima de persecución por parte de un misterioso carro en el norte de Barranquilla. Le pido a nuestro presidente @gustavopetrourrego que vele por la seguridad de su nación. Es terrible todo lo que está sucediendo en Barranquilla y en Colombia en general. Ser mujer es una pesadilla en este país”, escribió en el pie de foto de su post.

En su post, dijo al inicio: “Publico este video para hacer un llamado a las autoridades, y también a la comunidad para que esté alerta, porque Barranquilla está invivible en términos de seguridad. Está peligrosa”.

Luego, agregó: “Venía manejando en mi carro, a las 9 de la noche, cuando de la nada un carro con vidrios polarizados, negro todo, sin luces, se me pegó y me empezó a perseguir, un trayecto superlargo, me puse a dar vueltas y me tocó meterme a un edificio, y el carro me siguió hasta la puerta. Ahí se fue porque ya no podía entrar más”.

“Ser mujer en Barranquilla y en general en Colombia es absolutamente preocupante, está siendo cada vez más difícil. Es triste el descuido en el que estamos (…) Hoy estuve a punto de ser atracada, ese carro no venía con buenas intenciones y no es justo que no nos podamos movilizar por esta clase de situaciones. Señor presidente, ¡hola!, pedimos de su atención, esto es grave”, agregó en el post.