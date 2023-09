Dua Lipa quedó “hechizada” con un famoso colombiano y así lo dejó saber en redes

Dua Lipa es una de las cantantes más reconocidas alrededor del mundo. La modelo y compositora ha logrado llegar a diversos escenarios que se contagian con su música. De hecho, uno de sus conciertos se llevó a cabo en Colombia.

Recientemente, la británica ha hecho una referencia al país que tiene a todos los fanáticos de la artista en revuelo. Su publicación se ha hecho viral y muchos ya han comentado sobre lo dicho por ella en sus redes sociales.

¿Qué dijo Dua Lipa de Colombia?

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante estuvo recomendado el libro ícono del país: Cien Años de Soledad. La británica describió el texto como “irresistible” y lo recomendó para leer en octubre.

Dua Lipa es una de las artistas con mayor reconocimiento mundial. Fotografía por: Dua Lipa Instagram

Mensualmente Dua Lipa recomienda obras para ver y en esta ocasión la seleccionada fue la escrita por ya fallecido Gabriel García Márquez.

“Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”, escribió la artista.

“Cierto, a veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que poblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico”, añadió la cantante pop.

Finalmente dijo: “En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible”.

La publicación de Dua Lipa recomendado Cien Años de Soledad ya cuenta con más de 300 mil ‘me gusta’ y más de mil comentarios entre los que se puede leer: “Viva Colombia”, “Colombia en un libro”, “Colombia papá”, y “El mejor de los libros de todos los tiempos”.

Cabe resaltar que esta obra de ‘Gabo’ se considera un ícono de la literatura hispanoamericana y universal. Además, es uno de los textos escritos en español más traducidos y leídos alrededor del mundo. También, ha sido incluido en varias listas como uno de los “mejores del mundo”.

La primera edición del libro se publicó en 1967 y hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares que se encuentran en diversos lenguajes.