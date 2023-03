¿Duras críticas llevaron a Carolina Cruz a cerrar su cuenta? Esto se conoció

La presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, continúa en el ojo de las críticas luego de que el pasado 8 de marzo decidiera dar su punto de vista sobre la explantación de prótesis.

Te puede interesar: Shakira está furiosa por rumor que la relaciona con un presentador estadounidense

Aquí encuentras más contenidos como este

Si bien, ella ha dicho en algunas ocasiones que está cómoda con sus implantes e incluso que no piensa quitárselos cuando tenga que cambiarlos, su opinión no cayó bien en cierto sector femenino que optó por ponerse implantes y después retirarlos.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Las palabras de la caleña tuvieron un ruido muy grande entre los seguidores y televidentes de cada uno de los presentadores del programa Día a Día, que días después, aún se continúa hablando del tema.

Carolina Cruz continúa despertando opiniones entre famosos y usuarios de las redes sobre los implantes. Fotografía por: @ carolinacruzosorio

Al igual que sus seguidores, varias famosas también decidieron dar su opinión sobre los implantes, pues si bien algunas de ellas eligieron ponérselos años atrás, hoy en día aseguran que se sienten mejor y cómodas.

Sin embargo, todo indica que los señalamientos no le cayeron nada bien, pues su cuenta oficial de Instagram ya no está activa.

Así lo hicieron ver varios usuarios de la red social, quienes cuestionaron si su cuenta ya no existía porque la misma Carolina la había cerrado para no ser arrobada ni mencionada más sobre el tema, o porque fue la misma plataforma la que la suspendió.

Aunque no se conoce por ahora, la razón por la que su cuenta ya no aparece, los comentarios sobre el tema se agudizaron: “Será que Caro decidió cerrar la cuenta en vez de disculparse”; “Si la cerró mejor, con tanto matoneo debe estar super afectada”; “Ya me imagino que volverá después de unas semanas diciendo que aprendió a vivir sin redes”; “No me sorprende que la haya cerrado, eso le pasa por no aceptar sus errores”, fueron algunos.

¿Qué fue lo que dijo Carolina Cruz?

Cabe mencionar que las palabras que desataron la polémica y el enojo de varios en las redes fueron: “Yo no estoy en contra de la explantación, estoy a favor de que la mujer esté sana, de que la mujer se sienta bien, que se vea linda y se vea femenina completamente”, empezó diciendo”.

Después agregó que “lo que no me parece que es llevadero, ni correcto, es que entonces como fulanita en redes sociales empezó hablar de este tema y sutanita empezó hablar de este tema, entonces se volvió una moda y todas empezaron a sacar citas médicas para la explanación (...) entonces fue, se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. No, pero sigo con depresión, me levanto enferma, sigo con dolor de cabeza, entonces ahí es donde yo digo hay que saber manejar el tema con muchísima responsabilidad. Sobre todo lo digo a las personas que son influenciadores porque cada caso es diferente”.

Ese discurso, fue el que hizo a Carolina Cruz un blanco de críticas, pues, aunque colegas y conocidas de la presentadora no estuvieron de acuerdo, sí señalaron que tal vez las palabras que usó la caleña no fueron las mejores.