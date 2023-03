Duro cruce de mensajes de Amparo Grisales y usuarios de redes, la actriz estalló

Amparo Grisales es una de las actrices más recordadas de la industria del entretenimiento colombiano, con una carrera de casi cuarenta años, por ello el respeto a su profesionalismo es evidente.

Si bien no aparece en telenovelas desde 2019, cuando protagonizó la segunda temporada de ‘Las Muñecas de la Mafia’, hay un trabajo que sí tiene fijo en la pantalla chica nacional, y ese es ser jurado del programa ‘Yo Me Llamo’.

Edad de Amparo Grisales

‘Yo me llamo’ lleva casi diez años de recorrido y desde su inicio, en 2014, la actriz ha sido jurado, a pesar de que tanto los otros jurados, como los conductores, suelen cambiar temporada tras temporada.

Sin duda, Amparo es uno de los principales motivos por los que el programa aún sigue funcionando en la franja de la noche, pues gracias a su carisma y conocimiento, ha llevado a que muchos artistas se destaquen en ese oficio.

Sin dudar de su talento, hay un detalle que se convirtió en el foco de la opinión y las búsquedas en Google, y ese está relacionado con su edad.

Amparo Grisales ha estado vigente en el mundo del entretenimiento durante muchos años y aunque hay quienes critican su físico, otros lo aplauden.

Aunque la mayoría de sus seguidores elogia su belleza y carisma, otros no pierden oportunidad para hacerle burlas. Esto se debe a su edad, pues el próximo mes de septiembre cumplirá 67 años y gran parte de su vida la ha dedicado al mundo de la farándula colombiana.

¿Qué pasó con Amparo Grisales en redes sociales?

Esta vez dejó muy claro que si bien hace tiempo le dejaron de importar las burlas y los memes con su nombre o rostro, en ocasiones es muy molesto que los usuarios de las redes vuelvan a criticarla y a hablar del tema como si fuera un chiste extraordinario.

Sin embargo, no todos los fanáticos piensan igual y hay quienes la defienden. Justamente, uno de los usuarios de Twitter refutó las burlas hacia la artista y cuestionó la quienes aún ven chistoso hablar de la edad de la colombiana.

“Da put@!*& que hombres y mujeres con COMPLEJOS, se metan con Amparo_Grisales para parecer graciosos, que además de ser hermosa e inteligente, nunca les ha hecho nada. Pues déjenme decirles que miles de mujeres de 20 o 30 años quisieran tener el cuidado y la belleza de esta dama”, escribió el usuario.

Ante ello, Grisales decidió responder sin tapujos: “Gracias Mauricio por tus palabras!! Esa gente me da pena!! Pobres de mente y de espíritu!! Gracias a Dios la estupidez humana no me toca!! Te abrazo”.

Gracias Mauricio por tus palabras!!

Esa gente me da pena!!

Pobres de mente y de espíritu!!

Gracias a Dios la estupidez humana no me toca!!

Te abrazo!🌹💪 https://t.co/2b9EgYsqqq — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) March 26, 2023

Los mensajes y las burlas se desataron a raíz de la muerte del humorista mexicano ‘Chabelo’ quien este fin de semana fue noticia por su deceso a los 88 años.

Allí muchos señalaron que varios famosos estaban “pasando a mejor vida” y que lo “más vigente iba a terminar siendo Amparo Grisales”. Mensajes, que ella decidió callar y responder con esta publicación.

Para la colombiana no hay ningún problema en decir su edad y tampoco dejar con la boca cerrada a quienes la critican.

En mensajes anteriores, la colombiana replicó algunos mensajes relacionados con su regreso a la pantalla chica y al programa ‘Yo me llamo’ del cual han salido participantes muy talentosos y conocidos en la industria musical.

