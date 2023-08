Duro enfrentamiento en MasterChef entre famosos: “Se armó la guerra”

MasterChef Celebrity es un concurso en el que las celebridades colombianas muestran sus dotes en la cocina, pero también, su verdadera manera de ser en competencia, sus indiferencias y trabajo en equipo.

En el último capítulo de MasterChef los famosos mostraron sus verdaderas caras y algunos terminaron discutiendo por una decisión tomada por Martha Isabel Bolaños para “perjudicar” a alguno de sus compañeros.

MasterChef: Televidentes se declaran fans de Marta Isabel Bolaños

El capítulo del 17 de agosto, encendió las pasiones de todos los famosos que están en competencia, pues una decisión de Martha Isabel Bolaños cambió la estrategia del juego.

La rivalidad entre ‘la pupuchurra’ y Carolina Acevedo ya quedó más que plasmada y esta vez la actriz de Betty la Fea no escondió sus ganas de jugar y de “vengarse” de Acevedo, al ponerle el delantal negro gracias a las reglas que le salieron en el programa.

La actriz Martha Isabel Bolaños hizo una ‘jugada’ en ‘MasterChef Celebrity’ que muchos aplaudieron y otros criticaron. “¿Buscaban un Judas?”, dijo Diego Sáenz. Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

Martha Isabel Bolaños se defendió diciendo que prefería quedar como “perversa” a vivir haciéndose “la morronga” y que quería sacarse una ‘espinita’ con Acevedo, lo que llevó a que Diego Sáenz, que para el reto fue el compañero de la actriz, también se mostrara enojado.

Si bien durante todo el capítulo, las famosos se estuvieron lanzando fuertes pullas, la pelea más grande se dio cuando Martha tuvo que tomar la decisión, luego de que sí se llevaran delantal negro.

Al dar los chefs el veredicto, la reacción de Carolina Acevedo fue mirar de manera retadora a Bolaños quien dijo que desde el principio había decidido ponerle delantal negro a su némesis. Sin embargo, después Natalia Sanint, reaccionó a esa idea y destacó que ella prefería renunciar antes que tomar decisiones que fueran tan radicales con sus compañeros y generaran peleas entre ellos.

“Entonces, en ese caso no quiero seguir jugando. No estoy dispuesta a jugar así”, una respuesta que desató polémica. “Aquí no estamos calificando si es mala persona, aquí estamos en un juego”, señaló Karoll Márquez.

Ante ello, Claudia Bahamón interrumpió y dijo: “Desde el inicio de ‘Masterchef’ les dije que yo soy una persona supercompetitiva y me gusta competir. Y yo creo en una sana competencia… Estamos en una competencia y ustedes han demostrado, hasta el momento, que son sanos competidores”.

En medio de ello, Zulma Rey se sinceró y dijo que le parecían injustos los señalamientos hacia la ‘pupuchurra’ pues “Carolina también dispara duro”, mientras que Biassini y ‘El negrito’ decían “se armó la guerra”.

En medio de la discusión sobre a quién le ponía el delantal, Bolaños dijo otra verdad y esa fue que el mismo Diego Sáenz señaló que si fuera por él, le asignaría ese peso a Zulma y a Daniela Tapia, quienes estaban salvadas.

Después de que estallara la guerra en #MasterChefCelebrityColombia entre #carolinaAcevedo, #MarthaIsabelBolaños, #DiegoSáenz y otros más, #ClaudiaBahamón tuvo que poner los puntos claros.



¿Qué tal la actitud de los participantes? pic.twitter.com/hlEG9tmhTC — LaChismosaNews (@lachismosa_news) August 18, 2023

Ante ello, tanto Daniela como Zulma se mostraron dolidas e incluso apoyaron la idea de que si la decisión dependiera de ellas, también le habrían puesto delantal negro a Diego y Carolina.

Todo ello, desató que los televidentes opinaran en redes sociales, mostrándose más del lado ‘la pupuchurra’ que de Acevedo: “Carolina siempre es la que provoca con sus malos comentarios y ahora le afecta recibir de su medicina”; “Que Carolina no se las de de niña inocente porque harta pulla sí le ha tirado a Martha”; “Me alegra mucho que Martha le haya puesto el delantal, es un juego”; “Si ustedes se fijan, Martha siempre ha sido sincera, mientras que Carolina ha hablado mal de la mayoría de sus compañeros en esas entrevistas privadas”; “Que no se las de de santa Carolina, que daño en el juego sí le ha hecho a Martha”.