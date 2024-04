‘El señor Barriga’ fue hospitalizado tras un aparatoso accidente: ¿cómo está?

Edgar Vivar, recordado por su mítico papel de ‘El señor Barriga’ en la serie ‘El chavo del ocho’, tiene en ascuas a sus seguidores, luego de conocerse que el pasado 11 de abril sufrió un accidente que lo llevó directo al hospital

De acuerdo con Elías Olorio, productor de ‘Vecinos’, proyecto en el que Vivar trabaja hoy en día, el incidente se dio durante la grabación de “una escena y sí, perdió en algún momento el equilibrio, porque era una escena en donde estaban varias personas”.

¿Cómo sigue Edgar Vivar de ‘El chavo del ocho’?

Olorio indicó en conversación con el programa ‘Hoy’, que el también intérprete de ‘Ñoño’ “se golpeó la cabeza, lo que le dejó una pequeña herida, pero nada más (...) Por precaución se fue al servicio médico y de ahí lo llevaron al hospital, nada más para un chequeo general”.

Información similar es la que tiene el comediante César Bono, quien ha actuado en todas las temporadas de ‘Vecinos’. “Vivar se inclinó hacia atrás y cayó. Por este accidente le dieron siete puntadas en la cabeza. Ya hablé con él, ya sé que está bien, ya sabe que lo quiero”, indicó.

¿Qué dijo Edgar Vivar sobre su accidente?

Sin embargo, ni las declaraciones de Olorio ni las de Bono lograban tranquilizar a los fans del actor de 75 años, quienes aún se preocupan por su salud, teniendo en cuenta su edad y la gravedad del golpe.

Fue por esto que Edgar Vivar decidió salirle al paso a los rumores para aclarar lo ocurrido y de esta forma generar un estado de calma entre sus preocupados seguidores.

“Me tropecé y me caí hacia atrás; me golpeé la cabeza. Me aturdí, me aturdí mucho, eso sí. Pero no me desvanecí, estuve consciente todo el tiempo”, fueron las primeras declaraciones de ‘El señor Barriga’ al salir de la clínica.

También añadió: “Tengo siete puntos en la región occipital, en la nuca exactamente (…) Me encuentro en reposo, en cama con analgésicos”.

Como era de esperarse, esta situación lo hace sentir bastante incómodo y molesto, especialmente “porque no puedo estar acostado, recargado, porque tengo que estar de lado, boca abajo”.

Finalmente, Vivar no dudo en agradecer todos los mensajes de cariño que le enviaron sus seguidores, asegurando que son una inyección anímica importante para sobresalir tras este inconveniente.

“Debí haber hecho algo muy bueno en mi vida porque Dios me compensa con el cariño de la gente. Y bueno, hoy estoy como ido, abrumado, y me siento cada vez más comprometido. Te das cuenta que hay mucha gente que está preocupado por ti y eso alivia mucho el dolor”, finalizó.