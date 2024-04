El calambre de Greeicy en pleno concierto fue actuado: “Se lo creyeron todo”

Greeicy Rendón es una de las artistas colombianas más influyentes en la actualidad. Su arduo trabajo la ha consolidado como una de las favoritas del público, alcanzando un enorme respaldo por parte de sus seguidores. Este apoyo quedó claramente demostrado en el concierto que ofreció en el Movistar Arena de Bogotá en el que logró un sold out, algo que la emocionó bastante.

También puedes leer: La sorprendente reacción de Natalia París tras la baja asistencia a un evento suyo

La cantante vallecaucana ofreció una presentación de primer nivel, destacándose por su despliegue de luces, escenografía, coreografías e invitados. La arista logró llevar a sus seguidores a una experiencia musical única, elevando su conexión con la audiencia a un nivel superior.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención tanto del público como de la prensa fue el calambre que tuvo en el escenario, lo que la obligó a detener su espectáculo por unos minutos. En varios videos quedó registrado el momento en que Greeicy cayó al suelo, mostrando signos de dolor, lo que preocupó a sus seguidores en ese momento. A pesar de este contratiempo, la cantante logró recuperarse y retomó su presentación.

🇨🇴 | La cantante colombiana Greeicy Rendon se ha viralizado tras ser captado en video el momento en que le dió un calambre cuando realizaba parte de su coreografía en el Movistar Arena de Bogotá, anoche. pic.twitter.com/1T2KRom1uz — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) March 17, 2024

Greeicy revela lo que realmente sucedió con su calambre en el concierto

Recientemente, se difundió una entrevista realizada por Molusco en su canal oficial de YouTube a la artista colombiana. Durante esta charla, el boricua abordó el tema del calambre que ella sufrió en el escenario y lo que más sorprendió a todos fue la respuesta de Greeicy, quien comentó que todo había sido actuado.

“De repente voy a tu show y pasan lo de los dos calambres que te dieron, entonces, yo te tengo que hacer una pregunta, Yo creo que Greeicy conoce muy bien los medios, y los utiliza a su favor (...) Yo vi lo del calambre y me pareció genial, pero yo conozco de producción, tú me dices si sí o si no (si fue fingido)”, preguntó Molusco, mientras que Greeicy, entre risas, contestó: “Sí, exactamente”.

Puedes leer: Carolina Gaitán presumió su lindo embarazo durante su cumpleaños: “La MAMÁsita”

Molusco, en ese momento, comentó: “Se lo creyeron todo” y Greecy lo reafirmó, “todo”. Sin embargo, algo que lamentó la artista colombiana fue que esto tuviera un más impacto que su propio show en Bogotá. “Lo que no sé si me da tristeza o qué, es que el show tuvo momentos tan hermosos (...) y lo que está por todo lado, el calambre”.

🤭 La cantante Greeicy Rendón confesó en una entrevista con Molusco TV, que el calambre que tuvo durante su presentación en el Movistar Arena en Bogotá y se hizo viral en redes sociales, fue fingido.



Video cortesía. pic.twitter.com/Y8NLk3YHUf — Notitarde (@webnotitarde) April 4, 2024

El presentador puertorriqueño, posteriormente, agregó: “Si me preguntan a mí, el calambre fue sumamente ensayado, porque lo hiciste genial. Tú eres actriz, yo noté que lo del calambre, tú lo ensayaste a unos niveles bien cool, y quedó cabrón, lo hiciste bien porque tú eres actriz (...) porque cinco minutos después estabas meneándote a otro nivel, bailando sin calambre”.

Greeicy se refirió al enorme impacto mediático que tuvo la noticia y aseguró que ella no ha visto nada más sobre su show, solo lo del calambre. “No sé si, al contrario, me eché la soga al cuello”.