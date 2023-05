El cambio de Día a Día que sorprendió a televidentes y los dejó “chiflados”

Día a Día es el matutino más antiguo de la televisión colombiana y aunque con el paso del tiempo su formato y secciones han cambiado un poco, los presentadores de cada temporada han logrado conectar con los todos los televidentes.

Catalina Gómez es la presentadora que lleva más de 15 años en el magacín y aunque ha tenido que congeniar con otros compañeros, siempre ha llevado la batuta de la conducción del programa.

Día a Día y el cambio que tuvo

Teniendo en cuenta que es el programa con el que empieza la parrilla de programación después de las noticias, cada que hay un evento especial o algún hecho importante, el matutino es el primero en el que los productores se fijan para correrlo.

Justamente, esta semana Día a Día sufrió un leve cambio, el cual varios de sus televidentes no entendieron cuando lo sintonizaron.

Teniendo en cuenta el inicio del Giro de Italia y su transmisión especial a través de Caracol Sports, las emisiones del programa, como ya se conocen, cambiaron.

Según lo dicho por el mismo Iván Lalinde, a través de su cuenta de Twiter, debido a la programación del Giro, esta semana y lo que dure la competencia, Día a Día cambia de horario.

“Esta semana el programa empieza más temprano por el Giro de Italia. Es a la 7:55, van a haber unos invitados vacanísimos”, destacó Lalinde en sus historias de Instagram.

Después, aseguró que el programa sería corto “más o menos hasta las 9:00 a.m. para que estén pendientes”. Sin embargo, algunos seguidores se perdieron de este anuncio o simplemente no lo vieron, por lo que al sintonizar el canal y el programa se encontraron con que no estaba.

Cabe destacar que el cambio de horario del magacín de Caracol Televisión continuará hasta el próximo 27 de mayo, cuando el Giro finalice.

Día a Día: ¿Quién se fue del programa?

El pasado 10 de febrero el equipo del programa volvió a despedir a alguien con quien venían trabajando de la mano y a gusto.

Se trató de Jenny Córdoba, quien era la directora y encargada del programa ‘Día a Día’, el cual hasta hoy sigue teniendo una buena audiencia de Lunes a Viernes.

Por ello, el día de su salida, sus presentadores y equipo se despidieron al aire de Córdoba, agradeciéndole por sus años de dedicación, trabajo en equipo y gran entrega a este formato.

Carolina Cruz, quien lleva poco tiempo en el programa decidió mencionar unas sentidas palabras y la llamó en vivo para tener un espacio de despedida con ella y los televidentes. Allí la abrazó, le agradeció y le deseó lo mejor en todo lo que viene para ella.

Después, Catalina Gómez, quien lleva 17 años en el programa se unió para decirle unas sentidas palabras: “Nuestra famosa señora directora, nuestra voz de la conciencia, después de tantos años de acompañarnos aquí en Día a Día, de ser más que nuestra directora, eres nuestra amiga. Hoy nos deja porque se va a la casita de al lado a dirigir ‘La red’, un nuevo reto, pero te queremos dar las gracias por todos estos años, por contagiarnos de cosas bonitas, de esa buena energía, por tenernos paciencia y por siempre estar pendiente de nosotros”.