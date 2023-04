‘El Desafío’: Bogdan defiende a Sara y Alpha explica por qué no sentenció a Black

Todas las noches del Canal Caracol se visten morado, azul, naranja y rosado. Estos son los colores que identifican a los equipos que estaban compitiendo en El Desafío: the box por un millonario premio que se llevará un hombre y una mujer.

En cada episodio es posible ver los dramas que se presentan en las casas de cada grupo y además, se ponen a prueba las capacidades físicas y mentales de los participantes que a diario se baten por ser el ganador de beneficios.

En el último capítulo se pudo apreciar como Bogdan, del equipo Alpha, defendió la tan polémica forma de competir de Sara de Beta. Además, el mismo equipo morado explicó por qué no sentenciaron a Black a desafío a muerte, aunque él mismo lo pidió.

Bogdan defiende a Sara

Desde que comenzó El Desafío Bogdan ha expresado el gusto que siente por Sara del equipo Beta. Sin embargo, ella también ha estado en el ojo de sus compañeros por su forma de competir tan poco veloz.

A pesar de los comentarios al momento de competir, Bogdan ha defendido a capa y espada a Sara indicando que no es que ella sea despaciosa, sino, que es bastante constante y paciente a la hora de demostrar en la pista de juego.

Esta vez, la defensa fue contra su compañera Cifuentes quien dijo: “No, es que en serio ver competir a Sara da pereza (...)”.

A lo anterior, el tik toker contestó: “A mí no me da pereza (...) Ella se toma su tiempo, la china le mete. Obviamente tocaría trabajarle como la velocidad. Eso es lo que desearían muchos atletas, te lo aseguro, tener suerte (...)”.

“Si ella no tuviera equipo, yo la cojo. O sea, me refiero si tengo delante a una de ustedes, obviamente las voy a escoger a ustedes, pero digamos si Sara no tiene equipo la cogería a ella. No la discriminaría”, añadió.

Alpha explica por qué no sentenció a Black

En el capítulo anterior se pudo ver que al final de la competencia que ganó Alpha, Black les pidió que lo eligieran a él como sentenciado para poder irse del programa, sin embargo, el sentenciado fue Escudero.

Por ello, cuando llamaron a la prueba, Andrea Serna le preguntó a Mackarthur porqué Black no fue el elegido. A ello, el ahora competidor de Alpha contestó:

“Desde un principio en nuestros planes estaba otra cosa y simplemente ya íbamos a seguir el plan que teníamos ya listo y ya, lo descartamos”, indicó.

Mientras tanto, en Gamma el ambiente, nuevamente, se tornó un poco incómodo y aunque intentaron hablar al respecto, Black los dejó con la palabra en la boca y decidió no escuchar.