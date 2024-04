Ella es la guapa y talentosa hermana de Beba, de ‘El Desafío’: ¡es igualita!

Pocas franquicias en Colombia han logrado mantenerse tan relevantes como El Desafío. Este año, el programa celebra dos décadas en la pantalla con ‘El Desafío XX’, recordando momentos icónicos y presentando nuevos talentos que cautivan al público. Uno de estos talentos es Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida como ‘Beba’, una participante que ya ha dejado su huella en la casa Alpha.

Sin embargo, detrás de la figura mediática de Beba, se encuentra una importante persona con un gran talento: su hermana, Fernanda, una joven cantante que ha estado forjando su propio camino en la música.

Ella es Fernanda, la hermana cantante de Beba de ‘El Desafío’

Mientras Beba conquista el mundo de El Desafío, Fernanda está en ascenso en la escena musical, compartiendo su talento a través de las redes sociales y fortaleciendo su proyecto musical.

Ahora bien, la música no es su único talento, pues Fernanda también ha incursionado en el mundo del diseño con su línea de ropa elaborada en croché.

En cuanto a su vida privada, la joven comparte ocasionalmente momentos familiares en sus redes sociales, demostrando su dedicación y amor hacia su familia, incluido su hijo Paolo Angelo, nacido en octubre de 2022.

"Saquen a Beba": Yoreli Rincón tras ver El Desafío

Cabe recordar que el camino de Beba en El Desafío no ha estado exento de controversias. Recientemente, la futbolista Yoreli Rincón expresó su frustración en las redes sociales, pidiendo que Beba fuera eliminada del programa.

En un video publicado en su cuenta secundaria de Instagram, Rincón manifestó su descontento por las quejas de Beba durante las pruebas del programa, cuestionando su participación.

“Le voy a volver a dar la oportunidad de El Desafío, voy apenas en el episodio 10, así que no me ‘sapeen’, pero si Beba empieza con su maric@$%, a llorar y a quejarse de su brazo, apago eso y no soy más fan del programa. No entiendo por qué llevan a una persona así, que saquen a Beba, sáquenla”, dijo Rincón.

Esta polémica se desató luego de que Beba se enfrentara a dificultades físicas durante una prueba en El Desafío, lo que la llevó a no poder completarla. Su reacción ante la adversidad generó debate entre los espectadores y críticas por parte de algunos seguidores del programa.