‘El Desafío’: la nueva estrategia de Alpha y otros datos que dejó el capítulo

El Desafío: the box es un concurso en el que se ponen a prueba las habilidades físicas y mentales de una diversidad de participantes. El programa, que se transmite cada noche a través de Caracol Televisión, ya cuenta con una diversidad de fanáticos atentos a lo que sucede.

Alfa, Beta y Gamma, son los equipos que quedan en el concurso. En cada uno de ellos hay una cantidad específica de jugadores que deben convivir en las casas asignadas para cada grupo. Esto quiere decir, que tampoco faltan los dramas en cada emisión.

En el último capítulo de El Desafío se pudo ver que Alpha empezó a crear estrategias por una lesión de uno de sus concursantes. Además, te contamos otros datos que pasaron durante este episodio.

La nueva estrategia de Alpha en El Desafío

Mackarthur, uno de los concursantes de Alpha, tiene una rodilla lesionada hace un par de capítulos. De hecho, en uno anterior, se pudo ver que decidió quedar en la casa con una bolsa de hielo en la zona para que se desinflamara.

A pesar de ello, el dolor no mejoró y Mackarthur socializó con su equipo el momento en que era más pertinente salir del programa sin afectarlos a ellos.

La primera estrategia era que, si salían victoriosos de la prueba de sentencia, premio y castigo, le pusieran el chaleco de sentencia a él para poder salir en la próxima prueba a muerte y que no tuviera que regresar JP, el exconcursante de Omega (equipo que ya no existe) y que ellos no consideran muy hábil.

El segundo plan era que ganaran para sentenciar varios hombres fuertes y que uno de ellos saliera. Después, Mackarthur se esforzaría un poco más durante el ciclo de sentencia de mujeres que viene para poder salirse y que volviera dicha persona a Alpha, lo que reforzaría el equipo.

Otros que dejó el capítulo 33 datos de El Desafío