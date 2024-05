Inesperada reacción de los equipos en El Desafío tras duro momento de un desafiante

Ya son más de 42 días en El Desafío XX, y los concursantes han sentido la presión de cada día de competencia y las dificultades en la convivencia. Esto ha afectado a muchos participantes, especialmente a algunos que han considerado la posibilidad de renunciar al programa y desistir de seguir en competencia.

También puedes leer: Un Campanita desconsolado se quiebra en El Desafío y preocupa a sus compañeros

En los últimos ciclos las cosas no han salido bien para Alpha, equipo que ha estado en la mira den Omega y de Beta, llegando incluso a pasar varias semanas sin comida y sin servicios. A esto se suma que el rendimiento de cada uno de los participantes no ha sido el más destacado en cada una de las pruebas.

Inesperada reacción de los equipos En El Desafío XX

En el último capítulo de El Desafío XX se presentó un momento inesperado debido a que, nuevamente, Alpha no pudo cumplir con el objetivo y quedó en último lugar. Santi, quien no suele destacar en las pruebas de aire, cometió un error que costó la prueba para su equipo.

Puedes leer: Karen del Desafío insulta a Natalia y luego le pide perdón tras llamarla “la moza”

Santi estaba muy afectado por esta situación y tuvo toda la determinación de no seguir compitiendo más en El Desafío. “Chicos, perdón, lo estuve pensando hace varios momentos y ya no tengo gasolina. Es muy difícil tomar esta decisión, pero...”.

En ese momento, tanto miembros como Omega, Beta y Alpha, lo detuvieron y lo apoyaron para que siguiera luchando por su sueño. “Santi no, son nueve años, relájate, es tu sueño. Eres un guerrero, son cosas que pasan, vamos pa’ lante. Respira que tienes la sangre caliente. Este es tu sueño, no desistas de tu sueño”.

Algunos desafiantes como Arandú, Francisco, Alejo y Darlyn fueron quienes más le brindaron apoyo en ese momento, impidiendo que renunciara del programa. Pese a ese duro momento que vivió Santi, los integrantes decidieron sentenciarlo al desafío a muerte.

“Usted es un guerrero, es una de las personas que me ha dado mucha motivación. Ha sido una persona que en el box negro se ha lucido y por eso fui una de las primeras personas que me abalancé hacia ti cuando vi que querías desistir de tu sueño porque no me parece (...) quiero verte hasta la final, poder luchar contra ti y uno no está para rendirse”, le dijo Arandú a Santi al momento de entregarle el chaleco.