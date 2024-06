Imperdible reacción de Natalia al recibir una carta de su exnovio frente a Kevyn

El Desafío XX sigue avanzando y tras el desafío de sentencia y servicios, Alpha, el equipo que había ganado la prueba anterior, nuevamente se impuso y tuvo la oportunidad de escoger a la desafiante que debía ir al box negro. Además, uno de los integrantes recibió una grata sorpresa: mensajes y videos de aliento de su familia y amigos.

En una emocionante prueba en la que los tres equipos llegaron empatados, fue Dickson quien dio la victoria a Alpha, consolidando su segunda victoria consecutiva. Esto tiene un enorme significado para ellos, especialmente después de haber recibido dos castigos, pasar todo un ciclo en playa baja y haber perdido todo su dinero.

Reacción de Natalia al recibir una carta de su exnovio

Tras la merecida victoria, Alpha decidió enviarle un chaleco a Karoline de Beta, una decisión que no fue bien recibida en esa casa. Además, pudieron pagar el arriendo y los servicios y tuvieron la oportunidad de escoger a uno de los integrantes de su equipo para recibir una caja sorpresa.

La elegida para recibir la sorpresa fue Natalia, quien en los últimos días se ha mostrado muy cariñosa y cercana a Kevyn. Para ella, fue muy emocionante leer algunos mensajes de sus padres y amigos, ver fotografías y recibir mensajes en video. Sin embargo, lo que no esperaba era una carta escrita a mano que de inmediato la puso nerviosa.

Cuando estaba abriendo la caja, estaba acompañada por todo su equipo, y Kevyn, que estaba frente a ella, no dejó de prestar atención a todos los detalles. Al recibir la carta, se puso nerviosa, esbozó una sonrisa y prefirió guardarla, a pesar de la insistencia de sus compañeros para que la leyera en voz alta.

Natalia se puso algo nerviosa y comentó: “Era algo que no me lo esperaba y no necesito decir de quién es... ya sé de quién es, pero prefiero leerla ahorita, sola”. Sin embargo, aunque no se confirmó la identidad del hombre, hay quienes aseguran que se trataba de su exnovio.