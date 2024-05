Un Campanita desconsolado se quiebra en El Desafío y preocupa a sus compañeros

El Desafío XX ha llevado a que los concursantes formen enormes vínculos entre los participantes gracias a la convivencia que han tenido por más de 40 días. En el caso de Campanita, su vínculo más grande, lo forjó con Lina, quien fue la última eliminada del programa.

Aunque todo apuntaba a que Alpha sería el equipo que perdiera a una de sus integrantes, dado que tres de las cuatro mujeres estaban sentenciadas, finalmente fue Lina la que no demostró su mejor rendimiento y tuvo que decirle adiós a la competencia. Esta noticia afectó a Campanita, que no ocultó su tristeza.

#Desafío20Años | ¡Esperen un momento! 🫸 ¿No creen que aún falta algo emocionante por descubrir? 🤔 Lina regresó para el 4° ciclo tras el abandono de Gamboa, y traemos un seguimiento fotográfico desde ese momento hasta hoy. pic.twitter.com/1Agz1Oquf0 — El Desafío (@DesafioCaracol) May 30, 2024

Campanita se quiebra en El Desafío XX

Campanita se ha convertido en uno de los concursantes de El Desafío que más ha destacado por su carisma y personalidad. En el programa, forjó un enorme vínculo con Lina, que pese al enorme esfuerzo que hizo, no pudo salvarse de la eliminación. Fue por esta razón que Campanita no pudo parar de llorar por esta situación.

Tras haber culminado el desafío a muerte, Lina se percató que Campanita no paraba de llorar. “Ya, deje de llorar, usted sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Usted tiene que aprender a ser más independiente. Por favor me cuidan a Campanita, ustedes saben que él es muy sensible”.

El vallecaucano, pese a que suele ser uno de los que más habla y suele realizar bromas, guardó silencio y reflejaba una enorme tristeza en rostro. Incluso cuando Andrea Serna le preguntó a Campanita sobre lo que estaba sintiendo, le costó, pronunciar algunas palabras. “No lo sentía, pero traté de pasar todo el día con ella”.

Lina, por su parte, comentó que le tenía un enorme cariño a su compañero, llegando a mencionar que “era como su hijo”. Tras la dura despedida y en su regreso a la casa, sus compañeros se preocuparon porque no estaba en las mejores condiciones.

“Me preocupa porque él se deja afectar mucho, cuando está triste no rinde. No lo podemos dejar bajonear, no podemos”, aseguró Gaspar, una de las capitanas de Omega.