Tensión en El Desafío XX por dura discusión entre participantes: “Yo no soy Beba”

El Desafío XX está dando de qué hablar y está en uno de los momentos más altos debido a lo que viene sucediendo entre los equipos Alpha, Beta y Omega. Las alianzas y las estrategias en la competencia han hecho que surjan algunos roces entre los concursantes y esto fue lo que sucedió en uno de sus más recientes capítulos.

Esta semana no ha sido la mejor para Alpha, que está pagando las consecuencias algunas de las decisiones que tomó en días pasados. La alianza entre Beta y Omega está dando frutos y esto ha desequilibrado a los integrantes del equipo que están discutiendo por los resultados en las pruebas.

“Yo no soy Beba”, acalorada discusión en El Desafío

Antes de la prueba, en el equipo Alpha, Santiago y Francisco hablaron sobre algunos de los problemas que han enfrentado como equipo y fue ahí donde mencionaron que uno de los inconvenientes se ha dado por algunas actitudes de las mujeres, en especial de Dickson, por lo que pidió a Kevyn que fuera el líder en la prueba. Desafortunadamente, para Alpha, fue Omega el que se llevó la victoria.

Esto llevó a que la tensión en la casa Alpha aumentara, por lo que Karen no dudó en cuestionar a Santiago. Dickson mencionó: “La forma en como tú dices las cosas, la forma en cómo mirabas, la forma como le dijiste a Kevyn ‘si perdemos es tu responsabilidad’”. El integrante le respondió de inmediato: “¿Quién dijo eso? No ponga palabras en mi boca que yo no he dicho”.

Esto causó una enorme molestia en Dickson que no dudó en contestarle y mencionó: “Ese ‘no ponga palabras en mi boca’ a mí me lo pela, yo no soy Beba”, refiriéndose a los comportamientos que tuvo la exparticipante barranquillera, quien fue expulsada por romper las reglas. Estas disputan siguen debilitando al equipo Alpha que no ha podido cosechar una sola victoria en la última semana.