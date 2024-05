¿Cuánto ganó Beba en el ‘Desafío’ XX? Estó reunió antes de ser expulsada

El Desafío XX está imperdible y durante la última semana han ocurrido varios hechos que mantienen a los televidentes en vilo. Uno de estos fue la revelación del castigo que recibiría Beba tras romper las reglas al quitarse los guantes y abandonar Playa Baja. Como era de esperar, la decisión fue su expulsión del programa.

Beba venía siendo una de las protagonistas del programa debido a las actitudes que tuvo, su rendimiento en las pruebas y los choques que tuvo con varios participantes del programa. Esto desencadenó que finalmente tomara la decisión de abandonar a su equipo y de esta manera fuera expulsada del programa, no sin antes asegurar que: “Me siento feliz y dichosa de que me expulsen porque yo me quería ir. No busqué estar aquí”.

Esto fue lo que ganó Beba tras despedirse de El Desafío

Beba era una de las integrantes de Alpha, uno de los equipos que más dinero poseía en la competencia. Por esta razón, una de las preguntas frecuentes que surgió entre los televidentes era si la modelo había salido del programa con una gran suma de dinero.

Inicialmente, Valerie de la Cruz Millán (nombre real de Beba) hizo parte de Omega, equipo que no obtuvo dinero, pero luego pasó a ser parte de Alpha y allí sumaron varios millones de pesos, los cuales se repartían entre los concursantes. Aunque nunca se supo con exactitud cuánto dinero tenía cada uno, se especulaba que a Beba le tocaban varios millones de pesos.

Para sorpresa de muchos, los concursantes que son expulsados y no eliminados de la competencia no tienen derecho a llevarse ni un solo peso de recompensa, por lo que Beba salió sin dinero del programa. Incluso la misma modelo barranquillera, en una entrevista con Día a Día, comentó: “Igual no salí con nada porque a los expulsados no nos dan el dinero”.