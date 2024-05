Juez de El Desafío sobre la expulsión de Marlon: “Hay que dar segundas oportunidades”

Esta edición de El Desafío ha sido especialmente polémica debido a varias situaciones protagonizadas por los participantes. Beba, miembro de Alpha, fue expulsada por romper las reglas, mientras que unas semanas después, Marlon, capitán de Beta, también violó una regla y tuvo que abandonar el programa. Sin embargo, la expulsión de este último fue la que generó más controversia.

Marlon fue captado en cámaras guardando una barra de proteína en un cajón sin notificar a la producción. Aunque manifestó que su intención no era quedarse con ella ni consumirla, dado que el equipo no tenía derecho a los alimentos porque no había ganado ese beneficio, las reglas del programa fueron claras. Por esta razón, fue expulsado de la competencia.

“El Desafío siempre da sorpresas”

La situación de Marlon generó una gran molestia entre los televidentes, quienes boicotearon esta decisión y rechazaron que uno de los concursantes más fuertes fuera expulsado de la competencia por esta insólita razón. Sebastián Martino, juez de El Desafío XX, habló sobre lo sucedido en una charla que sostuvo con Día a Día y se refirió a las posibilidades de volver a ver al integrante de Beta en el programa.

“El Desafío siempre da sorpresas, pero primero superemos ese sabor amargo. La sanción es la expulsión. En la vida hay que dar segundas oportunidades, uno no puede condenar a alguien por un error y él está pagando las consecuencias por este acto”, aseguró Martino.

Aunque no confirmó el regreso de Marlon al programa, dejó abierta la posibilidad de que pueda suceder algo inesperado en el futuro. Por otra parte, Martino aclaró las reglas del programa y por qué se tomó la decisión de expulsarlo.

“Si su equipo pierde el Desafío de hambre está prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder, es causante inmediata de expulsión. Por eso quería hacer la aclaración de que tres normas generan expulsión: hacerle trampa al compañero o agredirlo físicamente, esconder comida o comer cuando no se tiene el beneficio y cometer un delito”, aseguró.