Angustia en El Desafío: no aguantó más y necesitó asistencia médica con urgencia

El más reciente ciclo de El Desafío XX llevó a que cuatro participantes, considerados de los más fuertes en la competencia, se midieran mano a mano para avanzar a la siguiente fusión. Yoifer, Hércules, Francisco y Kratos fueron quienes lucharon en el temido box negro para seguir con vida en el programa. La prueba, como ya es habitual, fue un durísimo reto físico para cada uno de ellos, quienes tuvieron que superar obstáculos extremadamente exigentes, llevando al límite a uno de los desafiantes.

Estos momentos de tensión se vivieron en el más reciente capítulo de El Desafío, donde los tres integrantes del equipo Beta y el participante de Omega tuvieron que enfrentarse mano a mano para mantenerse en el programa. Debido a la falta de comida y las duras pruebas que tuvo que superar durante las últimas semanas, Kratos no aguantó más y tuvo que ser auxiliado por el equipo médico de la competencia.

Con oxígeno y asistencia médica, así terminó uno de los competidores

En el desafío a muerte de hombres, la prueba consistía en superar varios obstáculos hasta recoger tres bolas de cemento, que luego debían llevar por toda la pista hasta embocarlas en tres cajones de un tablero. La competencia fue muy pareja hasta que llegaron a la malla de arrastre bajo. En ese punto, los integrantes de Beta se ayudaron entre sí para superarla, pero Kratos no pudo más y colapsó, necesitando asistencia médica.

Kratos llegó exhausto, sin aire y sin fuerza. Pese a los intentos por poder pasar las bolas de cemento, su cuerpo no le respondió y comenzó a sentirse cada vez peor, llegando incluso a caer al suelo sin aliento. Esto preocupó a sus compañeros de equipo y a los otros competidores que lo alentaron desde las gradas.

Fue en ese momento donde recibió asistencia médica, loa atendieron y le brindaron oxígeno para poder controlar ese momento tan complicado por el que estaba pasando. Tras haber sido revisado por los expertos, espero sentado a que se acabara la competencia y finalmente fuera eliminado. “Toda mi vida he competido en condiciones difíciles, me jugó una mala pasada, el no tener alimento hace varios ciclos, eso pasa y quise darlo todo”, afirmó.