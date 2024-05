¡Crece la polémica! Ganador de un Desafío sale en defensa de Marlon: “Injusticia”

Polémica en El Desafío XX por la expulsión de Marlon. En las últimas horas, el programa del Canal Caracol ha generado una enorme controversia debido a la decisión que tomaron con Marlon, capitán del equipo Beta, quien fue expulsado por haber guardado una barra de proteina. Sensei, ganador de la competencia en 2023, salió en su defensa.

También puede leer: Marlon rompe el silencio tras haber sido expulsado de El Desafío: “Estoy tranquilo”

El último capítulo de El Desafío, dio mucho de que hablar, luego de que las cámaras captaran a Marlon guardando una barra de proteína en un cajón antes de una competencia. El desafiante explicó que no tuvo ninguna intención de comerla y que no notificó esta situación a la producción porque debía salir con urgencia a la prueba.

Sensei sale en defensa de Marlon

En 2023 hubo un participante que destacó por encima del resto y fue Alejo Calderón, más conocido como Sensei, quien se convirtió en el ganador de aquella edición de El Desafío. El hombre no quedó callado tras ver lo sucedido con Marlon y en redes sociales dio su opinión al respecto.

Puedes leer: Se vuelven a romper las reglas del ‘Desafío’: ¿Marlon saldrá expulsado?

“El sueño de una gran atleta que si sabía a qué iba al programa, estaba enfocado se ve apagado por una gran INJUSTICIA, la vida te tiene para grandes cosas guerrero, frente en alto y para adelante, porque te veía en la final”, comentó Sensei en la publicación de El Desafío en el que confirmó la expulsión de Marlon.

Por otra parte, Marlon habló con la página oficial de Caracol Televisión y allí mencionó que estaba tranquilo tras lo sucedido en el programa y aseguró que, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, estaba “feliz”, por haber vivido la experiencia de El Desafío, algo que venía buscando incansablemente desde hace cinco años.

“Fue de aprendizajes totales, estoy feliz que me gocé todos los boxes, fui capitán en dos equipos, me gané un respeto en este programa. Cuando era mi turno de salir, lo hacía y me voy tan feliz y tan tranquilo. Obviamente, estaba buscando el premio mayor, quería colocar mi nombre, pero con lo que logré hacer me voy tan feliz y sé las puerts que se van a abrir”, afirmó.