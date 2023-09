“Has dicho mentiras”: el día que Karol G arremetió contra famoso entrevistador

Karol G es una cantante y compositora colombiana nacida en Medellín que se posicionó como una de las artistas más importantes del género urbano. Ha ganado numerosos premios, incluyendo un Grammy Latino y un Premio Billboard de la Música Latina.

Sus canciones, como Mi Cama y TQG, han sido éxitos internacionales. Por ello, ha logrado acumular una gran cantidad de fanáticos, los cuales, han llenado estadios y coreado canciones para acompañar a la paisa en sus presentaciones.

El triunfo de la colombiana ha hecho que sean muchos los medios de comunicación que hablan de ella y por eso, ha protagonizado diversos titulares alrededor del mundo. Sin embargo, no todas las noticias hechas a su alrededor han sido de su agrado y en una ocasión, lo dejó claro en plena entrevista.

Karol G es una de las cantantes colombianas más exitosas del mundo.

¿Karol G arremetió contra un locutor?

Hace dos años, cuando Karol G aún tenía cabello de color azul, concedió una entrevista al reconocido locutor MoluscoTV. Allí, se hablaron de diversos temas relacionados con la carrera musical de la artista y lo que ha sido para ella alcanzar sus metas.

En una parte del encuentro el comunicador puertorriqueño comienza a relatar que la canción El makinon había sido un gran éxito y que su video musical se había hecho sumamente viral pues sorprendió al público por unas escenas picantes que tenía con Mariah Angeliq.

“Quiero hacer el video con ella y quiero que tenga un beso y todo el mundo se escandalizó”, contó Karol en la entrevista. “El mensaje iba más allá de solo dos nenas que se dieran un beso [...]. Por eso mismo no quise mostrar como toda la escena que grabamos”, añadió.

Ahí, Molusco le pregunta que cómo era la escena y entonces, es cuando la colombiana decide decirle algunas verdades a su entrevistador.

“Aquí viene the real Molusco. Se estaba portando bien. Familia, este es mi momento de venganza”, comenzó afirmando la cantante mientras se reía un poco de la situación y pedía que pusieran, jocosamente, música de tensión.

“No crean todo lo que les diga Molusco. Literal me senté en este mueble nada más para decirle en la cara a Molusco que has dicho tantas de mí. Pero bien. Entiendo porque es un medio comunicativo”, continuó Karol G.

El periodista se sorprendió e intentó defenderse un poco, sin embargo, la paisa no lo dejó hablar. “’El Molusco te quiere hacer una entrevista’, yo dije que de 100 entrevista que escuchado ha dicho cosas que no, pero en estos días me defendió, me voy a sentar y listo, ya lo dije”, finalizó.

El momento no se percibió incómodo pues ella intentó decirlo de la forma más agradable para no lastimar al comunicador. Además, a Karol también se le ve muy cómoda con la situación pues la contó en medio de risas.