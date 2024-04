El Dr. Nassif, protagonista de Botched, habló con Cromos: “Asumiremos más riesgos”

Los doctores más famosos de Hollywood, Dr. Nassif y Dr. Dubrow están de regreso con nuevos casos impactantes y soluciones que cambiarán la vida de muchos pacientes, dejando en evidencia que la obsesión por la belleza tiene grandes riesgos.

Cromos entrevistó al Dr. Nassif, uno de los médicos cirujanos más solicitados en la meca del entretenimiento. En esta conversación, el protagonista de Botched habla de lo nuevo en la serie, de sus orígenes y de la experiencia que traen los años.

Sabemos que trabaja como cirujano plástico facial y que ha obtenido un amplio reconocimiento, sobre todo por su papel en series de televisión como Botched. ¿Puede decirnos qué le atrajo inicialmente del campo de la cirugía plástica facial?

Bueno, mi formación original es la cirugía de cabeza y cuello, otorrinolaringología, oído, nariz y garganta. Básicamente me siento enamorado de hacer cirugía plástica facial. Cuando estaba haciendo mi formación de residencia a principios de los 90, me enamoré de ella, y me dije, de todas las diferentes subespecialidades de oído, nariz y garganta, me encanta la cirugía plástica facial.

¿Cuáles cree que son los avances o tendencias más significativos en el campo de la cirugía plástica facial en la actualidad?

Claro, hay más tecnología, ahora estamos hablando de lo no quirúrgico por un minuto, hay más tecnología de tratamientos no invasivos de la piel para tratar lo que llamamos incluso la cara y el cuerpo en pacientes que pierden mucho peso, por lo que ahora tenemos algunas máquinas y dispositivos que utilizan ultrasonidos para tensar y mejorar el contorno de la cara y el cuello. Creo que a medida que continúa como predije hace tres cuatro años que los tratamientos no invasivos van a seguir creciendo.

¿Cuál es la diferencia de Botched con otros reality shows centrados en la cirugía plástica?

Un par de cosas diferentes: una, la relación entre mi hermano Terry y yo; dos, las historias salvajes, los pacientes salvajes, las historias locas; tres, una transformación hermosa, conmovedora y sincera; esa es la salsa secreta.

¿Podría describirnos su experiencia como co - host de Botched junto con el Dr. Terry DeBrow, y qué dinámica aportan ambos como socios al programa?

Sí, bueno, un miembro, yo doy la cara, y él hace el cuerpo. Nos conocemos hace más de 20 años, así que somos amigos desde hace mucho tiempo, ya conocemos la personalidad del otro. Salimos constantemente, nos divertimos constantemente, vamos a restaurantes y comemos mucho, por desgracia. Así que nuestra relación dentro y fuera de la pantalla es maravillosa.

El programa trata de casos complejos de cirugía plástica que han salido mal, así que ¿a qué retos se enfrenta cuando intenta corregir estos procedimientos tanto física como emocionalmente para sus pacientes?

Muchos de estos pacientes, estas son cirugías de alto riesgo, pero han llegado a nosotros donde no tienen a dónde acudir, por lo que están dispuestos a asumir más riesgos para tratar de obtener un 10, 20, 30, 40% de mejora, y psicológicamente sabemos que es muy duro para ellos, así que tenemos que asegurarnos de que están psicológicamente preparados para un procedimiento largo que va a tomar mucho tiempo de curación.

Lleva ya ocho temporadas, ¿cuál ha sido el aspecto más gratificante de formar parte de una serie de televisión de larga duración como ésta?

Dos cosas, la primera es que tengo la posibilidad de ayudar a gente que no está en posición de recibir ayuda o que no sabía que existía, así que estás mejorando la vida de la gente, eso es increíble, cada día que operamos lo estamos haciendo; la segunda es que Botched me da la oportunidad de aprovechar mis habilidades como cirujano y siempre he sido muy bueno aquí arriba, pero ahora estoy aquí arriba. Así que todas esas duras cirugías te hacen ser mejor cirujano.

¿Cuáles son sus aspiraciones para el futuro, tanto en su carrera, cirujano plástico especial y como en su carrera de televisión?

Mis objetivos son seguir haciendo cirugías porque, a medida que envejezco, mi conjunto de habilidades es cada vez mejor, no está bajando, sólo está mejorando, así que quiero seguir operando, ese es mi objetivo para el futuro, siempre y cuando pueda ya tengo 61 años; y para Botched espero que lleguemos al menos a la temporada 10, nunca se sabe.

No te pierdas la nueva temporada de Botched a las 11pm LATAM.

Botched regresa con diez nuevos episodios donde los cirujanos plásticos más aclamados del mundo, Dr. Terry Dubrow y Dr. Paul Nassif develan cómo logran salvar a personas con soluciones que cambiarán

la vida de muchos pacientes que han sufrido desastres a causa de malos procedimientos de cirugía plástica, dejando en evidencia que la obsesión por la belleza tiene grandes riesgos.

“En Botched dejaremos en evidencia estas transformaciones increíbles e historias que cambian vidas” afirma el Dr. Nassif sobre el gran estreno. Mientras que el Dr. Dubrow confirma “No sólo hemos transformado nuestras habilidades quirúrgicas, sino que los productores realmente han transformado está nueva temporada. Tiene una sensación diferente que sin duda sorprenderá a todos”.

Desde desgarradoras hasta asombrosas historias, los médicos una vez más se enfrentan a cirugías que cambian la vida de pacientes que no solo han sido afectados por la malpraxis o casos de negligencia, sino que han experimentado un trauma físico desgarrador por defectos genéticos inexplicables y accidentes que sin duda generan pesadillas.

En estos nuevos episodios, quedará en evidencia cómo las tendencias recientes de Hollywood han impactado a las personas que intentan imitar las facciones de sus estrellas favoritas a través de cirugías desastrosas de alto riesgo que los doctores tendrán que resolver para salvar la vida – y la autoestima - de muchos pacientes.