Él era el papá de Ana María Orozco: la leyenda de la actuación que murió olvidado

Pensar en Ana María Orozco es pensar en su papá, Luis Fernando Orozco. El bogotano nacido el 8 de abril de 1943 se ganó el cariño y la admiración del público por su talento y versatilidad en la interpretación de diversos roles a lo largo de su carrera.

Lee en Cromos: Yo soy Betty, la fea, está de vuelta en TV: cuándo se estrena y a qué hora

Orozco es el padre de Ana María Orozco, una de las actrices más populares, conocida internacionalmente por su papel protagónico en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. La influencia artística de Luis Fernando fue determinante en la vida de Ana María, quien desde joven se inspiró en la dedicación de su padre.

Una de las primeras apariciones de Luis Fernando Orozco en el cine colombiano ocurrió en 1964, en la película de Julio Luzardo El río de las tumbas.

Luis Fernando, papá de Ana María Orozco: así empezó su carrera

Cuentan los conocedores que Luis Fernando demostró madera actoral después de salir de misa. Al volver a casa, empezó a hablar en latín imitando al sacerdote. Aquel acto espontáneo dejó anonadada a su abuela: “En ese momento mi abuela se llevó la mano a la cabeza y dijo ‘maldición, este niño va a ser actor’”, reveló el artista.

También puedes leer: Julio César Herrera también reveló secreto de Yo soy Betty, la fea: “Sufrí mucho”

Luis Fernando Orozco falleció el 16 de octubre de 2021. Su muerte fue un golpe significativo para la comunidad artística colombiana, así como para su familia y amigos. Su legado perdura a través de las muchas producciones en las que participó y del impacto que tuvo en la formación artística de su hija y en la industria del entretenimiento en Colombia.

Luis Fernando Orozco y algunos datos de su carrera

Antes de fallecer, el papá de Verónica Orozco levantó la voz contra la industria nacional. Denunció que no volvió a trabajar porque una vez se envejece nadie te vuelve a contratar. “A televisión no quieren llamar a los viejos más y en teatro ya no se tiene la vitalidad y por eso tampoco nos llaman”, sostuvo. Orozco apuntó a los libretistas y productores porque rechazaban a los actores mayores de 60 años para hacer algún papel.

Durante su carrera, Orozco, quien se casó con Carmenza Aristizábal, se destacó en diversas producciones televisivas, obras de teatro y películas, dejando una marca imborrable en la cultura colombiana. Su pasión por la actuación lo convirtieron en un referente para futuras generaciones de actores en el país.

Puedes leer: ChatGPT dio su top 5 de mejores novelas colombianas: ‘Betty la fea’ no es la primera

El papá de Verónica Orozco: estas son sus películas

2015 - La luciérnaga

2009 - El elefante rojo (cortometraje)

2005 - Imaginum

2003 - Bolívar: el héroe

1973 - Préstame tu marido

1970 - La sombra de un pecado

1964 - El río de las tumbas

¿En qué telenovelas actuó Luis Fernando Orozco?