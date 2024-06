Él es el esposo argentino de María Fernanda Yepes: “Guapísimo como ella”

María Fernanda Yepes conoció a su esposo Nicolás Rodríguez en México. Así sucedió el encuentro en una reserva natural: “Aunque suene inexplicable, así sucedió. Ni yo lo conocía a él, ni él a mí. Simplemente me transmitió calma, algo que yo venía tratando de encontrar”.

Lee en Cromos: Copa América 2024 ella es Macarena Lemos, la hermosa exnovia de Lionel Messi

Se casaron el 27 de abril de 2022, en un ritual que se caracterizó por su sencillez e intimidad, reflejando la esencia de la pareja.

“Un miércoles cualquiera, sin protocolos ni extravagancias. Descalzos, en silencio, rodeados de Dios y nuestra familia, tejimos nuestro encuentro de amor. Fieles a nuestra esencia, en sintonía con nuestra forma de sentir el mundo”, expresó la actriz.

Te puede interesar: Ellas son las hermosas hijas de Camilo Sáenz, primer eliminado de MasterChef

Para los que no lo saben, la pareja, que buscaba una ceremonia íntima y alejada de formalidades, optó por un día especial que reflejara su conexión y valores. Yepes y Rodríguez se encontraron en un entorno natural, rodeados de sus seres queridos, para celebrar su unión de manera auténtica y significativa.

Sin duda, esta unión simboliza la vida de María Fernanda; la paisa abraza la sencillez junto a su esposo argentino.

María Fernanda Yepes acepta sus arrugas

La reconocida actriz, protagonista de MasterChef, ha estado utilizando su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, para compartir su nueva vida en armonía con la naturaleza. Esta conexión con el entorno natural se ha intensificado aún más gracias a su relación con su esposo.

Yepes ha compartido fotos al natural, sin maquillaje ni filtros, y en varias reflexiona sobre el paso del tiempo y las marcas que este deja en su rostro, especialmente las arrugas.

Ante las críticas, Yepes siempre enarbola un mensaje empoderador, defendiendo su derecho a mostrarse tal cual es y abrazando la belleza natural en todas sus etapas.

“Estoy en mis 40 y no escondo mi edad”, afirmó la actriz. “Las arrugas son parte de mi historia, de mis experiencias y de lo que soy. No las veo como algo negativo, sino como un reflejo de la vida que he vivido”.

Yepes ha sido defensora de la autoaceptación y el amor propio, y este episodio no ha sido la excepción. Su mensaje ha inspirado a muchos de sus seguidores a aceptar su propia belleza natural y a desafiar los estándares de belleza tradicionales.