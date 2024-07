Él es el esposo de Andrea Guzmán, Yadira en Pedro el Escamoso. ¡Es italiano!

Andrea Guzmán es una de las actrices cuyo talento y belleza se mantienen vigentes. Muestra de ello es su reciente participación en “Rigo” y en “Pedro el escamoso 2″. Nacida en Bogotá el 22 de octubre de 1977, ha tenido una carrera exitosa en televisión, cine y teatro. Desde su debut en 1998 con la telenovela “Golpe de estadio”, ha participado en numerosas producciones exitosas como “Padres e hijos”, “Pedro el escamoso”, “Las muñecas de la mafia”, “Decisiones”, “La gloria de lucho”, “El general Naranjo” y “Dejémonos de Vargas”.

¿Quién es el esposo italiano de Andrea Guzmán?

Detrás de la fama y el éxito de Andrea Guzmán, se encuentra una vida personal de amor y felicidad. La actriz está casada con Paolo Miscia, un empresario italiano con quien lleva más de 22 años de relación, de los cuales 16 han sido de matrimonio. Se conocieron en una playa del Caribe durante unas vacaciones. “Fue amor a primera vista. Me encantó al principio y quedé enamoradísima”, dijo Guzmán en una entrevista.

Paolo Miscia estudió negocios y economía empresarial, ha trabajado en importantes compañías como Caracol Televisión, donde se desempeñó como vicepresidente de marketing, y Kantar Media. Actualmente, está volcado al sector de marketing digital y análisis de audiencias, y es fundador y CEO de Vertimedios, una empresa que brinda asesoramiento en temas digitales, incluyendo Inteligencia Artificial.

Las hijas de Andrea Guzmán y Paolo Miscia

Micaela es una joven adolescente, mientras que Martina sigue siendo menor de edad. Andrea Guzmán ha compartido en varias entrevistas lo importante que es el humor y la comunicación en su relación con Paolo. “Yo a veces digo: ‘Me conseguí un extraterrestre’, porque hombres como él es muy difícil, muy difícil tener a alguien que te apoye, como él me apoya, y como la pasamos de bien juntos. Nos reímos mucho y eso hace que yo no quiera estar con nadie más, porque nadie me hace reír así”, comentó la actriz en una conversación con Marcelo Cezán y Mónica Molano en el programa “Bravíssimo”.

Andrea Guzmán y Paolo Miscia: una relación que ha superado la distancia

La relación entre Andrea y Paolo se complicó por diferencias de tiempo y distancia, ya que mientras ella empezaba a grabar “Pedro, el escamoso”, él vivía en Italia. Sin embargo, el amor y la determinación de ambos lograron superar estos obstáculos. Andrea incluso renunció a participar en la segunda parte de la telenovela “Pedro, el escamoso” para irse a Italia con Paolo, quien en ese momento era su novio.

*Contenido generado por la IA, con supervisión humana.