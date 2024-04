Él es el novio de Beba, la polémica participante del Desafío XX: “Tienen envidia”

El último capítulo de El Desafío XX fue uno de los que más controversia generó en redes sociales por lo sucedido con la participante Beba. La integrante del equipo Alpha, en un momento de enojo, tomó la decisión de abandonar playa baja, quebrantar el castigo que tenía ella y su equipo y decidió volver a la casa para pasar la noche allí.

La gran mayoría de los televidentes estaban a la espera de lo que fuera a suceder con Beba y que pasaría con respecto a su futuro en el programa. Previo al desafío a muerte, la modelo barranquillera fue notificada de su expulsión; sin embargo, sus comentarios causaron malestar, incluso entre los otros participantes.

“Yo no busqué estar aquí, como Santiago, que ha intentado nueve años seguidos venir, este es mi primer intento y ni siquiera porque yo lo busqué, porque la oportunidad me buscó a mí. Mi salud física, mi estabilidad emocional y mi paz mental no lo vale nada, ni el mejor programa, ni la competencia”, aseguró.

Él es el novio de Beba que salió en su defensa

Las críticas han llovido para Beba en redes sociales y muchos usuarios no perdonan sus actitudes y comentarios sobre el programa. Por esta razón, su novio, Andrés Gómez, tomó la decisión de publicar un video en las redes sociales defendiéndola.

Gómez tomó la decisión de hacer la publicación para poder defender a su novia de las críticas y para responder una de las preguntas recurrentes que le han hecho en los últimos días: “¿Cómo haces para aguantarte a Beba?”.

“Mi nombre es Andrés, soy el novio de ‘La Beba’, en el tema del ‘Desafío’ y me preguntan siempre ‘Ey, ‘Andy’, tú ¿cómo haces para aguantarte a ‘Beba’. Respuesta, yo no me la aguanto, yo me la gozo, me la disfruto, me gusta estar con ella. Cuando uno es un hombre maduro, que respeta y que vela por la seguridad, la mujer se siente segura de sí misma”, afirmó Andrés Gómez.

Posteriormente, el hombre mencionó que lo que vieron los televidentes fue solo “un pedacito de su vida” y por esta razón es fácil juzgarla. “Cuando tú entras en su vida te das cuenta de la maravillosa persona que es (...) dejen la envidia”.