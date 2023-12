El grave accidente que obligó a Piqué a internarse: “Fue un dolor agudo”

Piqué es uno de los hombres que más ha dado de que hablar en el último año. Desde su separación con Shakira, ha estado en todos los medios de comunicación protagonizando los titulares de cada uno de ellos.

A pesar de las críticas que han llegado su vida tras lo sucedido, el exfutbolista ha decidido comenzar una nueva vida en España con su novia Clara Chía. Eso sí, sin dejar de estar atento al movimiento de sus hijos, los cuales, viven en Miami con la colombiana.

¿Qué pasó Piqué?

Iniciando este mes de diciembre, el streamer Ibai Llanos, amigo y reconocido socio de Piqué, decidió organizar un evento benéfico llamado ‘Ibainéfico’, el cual fue transmitido por la plataforma Twitch.

A ese partido asistieron varias estrellas reconocidas y todo el dinero que se logró recaudar con ello va para realizar un gran aporte a diferentes causas sociales.

Entre las famosas celebridades que hicieron parte de ello fue el exfutbolista Gerard Piqué, quien estuvo en la cancha de juego, y volvió a tocar un balón después de un largo tiempo.

Quienes esperaban ver el talento del hombre de 36 años que ahora se dedica a su empresa y a realizar transmisiones por streaming de la Kings League, se llevaron una sorpresa cuando el jugador tuvo que salir por una lesión.

Piqué sorprendió a amigos y seguidores, luego de que tuviera un accidente en vivo, durante una transmisión. Esto pasó. Fotografía por: Instagram Gerard Piqué

Si bien, el desempeño del ex de Shakira no estuvo nada mal, luego de anotar tres goles a favor de su equipo, una jugada terminó con un fuerte dolor para él.

Lo que sucedió y se puede apreciar en un video que circula en redes, es que Piqué salió corriendo detrás del balón, cuando de un momento a otro cayó al suelo.

En un primer momento, la grabación generó muchas críticas hacia el exfutbolista por parte de varios usuarios de las redes, quienes aseguraron que su nivel ya no era el mismo, y que de hecho, se veía cansado.

“Al que le ha caído muy bien el retiro es a Gerard Pique jajaja”, “Qué vergüenza el campeón del mundo mundial”, escribieron algunos internautas al ver la caída del español.

Sin embargo, tiempo después, fue el mismo organizador del evento y amigo del catalán, Ibai Llanos, el que confirmó que en realidad se había lastimado fuerte.

Durante el streaming, Llanos reveló que Gerard Piqué le había escrito “estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”.

¡QUÉ MAL! Se ha lesionado Geri y al parecer de manera fea. Dios quiera no sea nada grave. 🙏🏻 pic.twitter.com/r7CogJuKlw — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) December 2, 2023

A medida que iba leyendo el mensaje ni él, ni quienes lo acompañaban parecían creerlo, pues en la caída no se alcanzó a ver muy clara la lesión, no obstante, después de que salió de la cancha, el jugador sintió mucho dolor.

Por el momento, se desconoce el estado del exjugador y si tendrá que quedarse por más tiempo en el hospital. Sus compañeros, le desearon lo mejor.