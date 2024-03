El hijo y la madre de Diana Ángel hablaron sin rodeos de su relación con Culotauro

Diana Ángel, una de las actrices más reconocidas en Colombia, ha destacado notablemente en la Casa de los Famosos, ganándose poco a poco el cariño de los televidentes. Su popularidad ha crecido aún más gracias a su relación con el comediante Camilo Díaz, más conocido como Culotauro.

Diana Ángel es recordada por su notable participación en destacadas producciones como Francisco el matemático, La hija del mariachi, Metástasis, A grito herido, entre muchas otras. En el reality, se ha destacado por mantenerse sumamente enfocada en su meta de ganar el millonario premio. Sin embargo, no contaba era que fuera formar un vínculo tan sólido con el comediante.

Esta relación ha generado opiniones divididas en las redes sociales, ya que algunos la apoyan, mientras que otros expresan su desacuerdo e incluso la rechazan. Sin embargo, fueron algunos familiares de Diana Ángel quienes finalmente dieron su opinión al respecto y hablaron abiertamente sobre Culotauro.

Esto dijeron los familiares de Diana Ángel sobre Culotauro y su relación

Damián Maldonado, hijo de Diana Ángel, habló sobre la relación de su madre con Camilo Díaz y reveló lo que piensa su abuela, Laura Rodríguez de Ángel, al respecto. Durante una entrevista con el programa Buen día Colombia, el joven expresó su opinión, la cual difiere de lo que muchos podrían pensar, ya que no está en desacuerdo con la relación.

“Mi abuela está fascinada con Culotauro, me dice que es una gran relación, que la pasan divino, que los performance son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y me dice todos los días: ‘Su mamá hizo esto, esto le dijo Culotauro’”, comentó.

Sobre una posible relación amorosa entre ellos tras salir del programa, el joven comentó: “No lo sé, ese círculo de Culotauro es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad, sería divertido y no me molesta”.

Entre los juegos que han hecho la pareja en la Casa de los Famosos, ha habido algunos momentos en los que a Diana Ángel se le ha visto incómoda y por esta razón, el joven cree que ella “se sintió molesta” debido a que ella es muy vanidosa. “Yo creo que era momento de decirle: ‘Es algo que hay que afrontar, mami’, en ese momento quería meterme a la pantalla y decírselo”, aseguró.