El incómodo momento que vivió Carolina Soto durante la emisión de ‘Día a Día’

Todo lo que pasa en ‘Día a Día’ con sus presentadoras Carolina Soto, Caro Cruz o Catalina ha llamado la atención de las redes en estos últimos meses.

El matutino es uno de los más vistos en el país y sin duda eso está relacionado con los invitados y los temas que se ponen sobre la mesa, pero también con las ocurrencias, errores o accidentes que ocurren en vivo y que resultan ser chistosos.

¿Qué le pasa a Carolina Soto?

Carolina Soto acostumbró su cuenta de Instagram, en la que tiene 3 millones y medio de seguidores, para contar detalles, no solo de su trabajo en la televisión, también sus otros proyectos, consejos de estilo de vida y algunas cosas de su vida personal.

La caleña recientemente se volvió viral, después de que compartiera una historia en la que mostró su lado más ingenioso y al mismo tiempo cómico.

Durante la grabación del chef Juan Diego Vanegas en la que estaba dando algunos consejos de cocina, algunos presentadoras pasaron justo detrás del plano en el que él se encontraba hablando y dando la respectiva explicación.

Atrás del chef pasaron Carolina Cruz e incluso Iván Lalinde, pero la única que se percató de que “se estaba atravesando” fue Carolina Soto y su reacción fue moverse del plano.

Sin embargo, después de alejarse, pensó que el plano era otro y que solo se vería de la cintura para arriba, por lo que decidió casi gatear para pasar al otro lado.

Sin embargo, el video tenía otro tipo de plano y se alcanzó a ver todo, desde su reacción hasta la forma chistosa y creativa en la que decidió pasar pensando que nadie la iba a ver y que nadie sabría.

En la historia que publicó, Soto mencionó de forma jocosa: “Pasa ‘Caro’ Cruz, pasa Iván… y yo juré que no me había visto… y al final gateando”.

Ante el chistoso momento, varios usuarios de la red social comentaron lo chistoso del momento e incluso varios se identificaron con la forma de pasar de Carolina: “Carolina es lo máximo, me reí mucho de su reacción para no interrumpir”; “Soy de las que pasan como Carolina, bien agachada para no interrumpir un video”; “Ay me muero con Caro Soto, es muy chistosa, ella pensando que no se veía nada y se vio todo”; “Es muy chistosa, ella tiene un humor muy bueno para el programa”; “Me reí mucho viendo este video, además el resto pasando como Pedro por su casa y ella haciendo acrobacias”, fueron algunas reacciones.

