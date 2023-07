El inesperado problema que tuvo Sasha, hijo de Shakira, en los Premios Juventud

Shakira sigue marcando tendencia. La colombiana, tras su separación con Gerard Piqué, se ha vuelto viral con sus canciones lanzando puyas a lo que fue su relación con el exfutbolista, lo que la ha convertido en un ícono de la música latina.

Las críticas y reconocimientos han llegado a través de redes sociales y los cibernautas se han encargado que popularizar cada paso que da la barranquillera. De hecho, sus fanáticos están muy atentos a lo que sucederá con su próxima canción.

Precisamente gracias a su música ha recibido diversos galardones alrededor del mundo y en esta ocasión recibió ocho estatuillas en los Premios Juventud 2023.

Los hijos de Shakira asistieron con ella a los Premios Juventud 2023. Fotografía por: Getty Images

Esta vez, la colombiana no acudió sola a la ceremonia y llevó consigo lo que sería lo más preciado de su vida: sus hijos. Es decir, que Milán y Sasha caminaron junto a ella en la alfombra roja y la alabaron cuando recibió los premios.

El incidente de Sasha, hijo de Shakira, en los Premios Juventud

Como era de esperarse, las cámaras apuntaron directamente a los dos menores durante varios momentos de la ceremonia. Además, ellos tampoco escondieron la felicidad que sentían de ver a su madre triunfando en el escenario.

Aunque los dos fueron tendencia esa noche, fue el más pequeño de los hermanos Piqué Mebarak el que sorprendió con sus acciones. Primero, le dio un beso en la mano a su madre cuando estaba siendo presentada por Kany García y después, tuvo un pequeño problema en la salida de la alfombra roja.

Resulta que Shakira salió a atender a los fotógrafos después de la ceremonia y en un video quedó captado que Sasha estaba llevando algunas estatuillas que había ganado su madre. Según se ve, estos le pesaban mucho y le costaba un poco cargarlos.

Después que un miembro del staff lo viera, acudió al pequeño para ayudarle con los premios de la artista colombiana y que así, no cayeran al suelo.

Varios cibernautas comentaron el divertido momento a través de redes sociales: “Sasha sintiendo el peso del éxito”, “Tienen que ser más fuertes jeje”, “Los premios pesan más que él”, “La cara de Shaki, viendo a Sasha”, y “Tan bello”.

El discurso de Shakira en los Premios Juventud 2023

“Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con el increíble equipo de nuestra fundación pies descalzos quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia, esto también es para ustedes” empezó diciendo.

“(...) Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos, para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal”, continuó.

Finalmente, la colombiana profundizó: “Hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder. Y ustedes la juventud tienen ese poder. Y si les da rabia y si les incomoda la exclusión y si no se dejan anestesiar por el dolor ajeno y si levantan su voz y no bajan los brazos entonces, puedo quedarme tranquila de que mis hijos y ustedes son y serán la esperanza de muchos y son también y serán los verdaderos agentes de cambio”.