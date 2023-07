El motivo por el que Adriana Arango rechazó el protagónico de ‘Ana de Nadie’

‘Ana de Nadie’ continúa siendo la telenovela más vista en todo Colombia y la segunda producción más vista en el país después de ‘El Desafío’, así lo confirma el rating nacional. Aunque está muy cerca a su final, muchos están pendientes sobre las curiosidades del elenco, por ejemplo, Adriana Arango recientemente reveló un detalle bastante curioso.

Esta producción está inspirada en la novela de los noventa ‘Señora Isabel’ de los noventa, cuenta la historia de una mujer casada, cuyo esposo la traiciona y ella termina enamorándose de un hombre mucho más joven. En esta nueva versión es protagonizada por Paola Turbay, sin embargo, por poco este papel se lo lleva alguien más, Arango para ser más precisos.

Y es que nadie duda del talento que tiene esta actriz, cuyo repertorio es bastante amplio, pues ha actuado para grandes producciones como: ‘Francisco el Matemático’, ‘Rosario Tijeras’, ‘La Reina del Flow’, ‘La Nieta Elegida’ o la serie de Netflix ‘La Primera Vez’.

Volviendo a su posible protagónico, resulta que Turbay y ella se reunieron con los libretistas de Ana de Nadie y conversaron sobre el detrás de su historia y cómo fue creada. Durante el diálogo, Adriana confesó que le habían ofrecido el papel de Ana, que terminó siendo para la exreina, el motivo de su decisión fue solo por una escena.

De acuerdo con sus propias palabras, la caleña no soportó la situación por la que atravesaba el personaje principal, exactamente una escena en la que Horacio (Jorge Enrique Abello) le dice a Ana que decide hacer su vida con su amante para recuperar los 25 años que perdió por esta con ella:

Adriana Arango expresó: “Yo decía, ¿cómo puede ser tan hijuep…?”. Asimismo, ella comentó que la historia la conmovió mucho porque se conectó con Emma cuando sus propios papás se separaron en la vida real, fue indiferente a la ruptura y confesó que no hubo un apoyo como a ella le hubiera gustado.

Más revelaciones de Adriana Arango

Por otro lado, la actriz también indicó que dejó de comer por tres días para una escena de la telenovela en la que tenía que aparecer ligera de ropa, esto fue lo que dijo:

“Me tocaba estar en pelota, entonces yo dejo de comer una semana, pero fue tan encima que solo dejé de comer por tres días y cuando uno deja de comer uno entra en una ansiedad como si estuviera drogado, entonces yo llegué a la escena toda desesperada. El director entró y yo estaba en pelota con una chaqueta y él me pregunta, ‘¿qué te pasa?’, y yo, ‘es que no he comido, tengo hambre’, entonces le dijo a Andrés que apenas termináramos las escenas me llevara a comer una hamburguesa. Yo feliz me paré, me empeloté y grabé todo lo que tenía que grabar, qué regalada”.