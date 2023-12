El notorio cambio en Noticias Caracol que sorprendió a muchos: ¿Será permanente?

Noticias Caracol es uno de los noticieros más vistos en el país. Diariamente, se transmite de manera nacional, ofreciendo una cobertura completa sobre la actualidad nacional e internacional, con sus ya reconocidos periodistas de cada sección.

Puedes leer: ¿Qué pasó con Ana María Navarrete, periodista que salió de Noticias Caracol?

Aquí encuentras más contenidos como este

Cuenta con un equipo de periodistas experimentados y reconocidos por su profesionalismo y su compromiso con la verdad. El noticiero se caracteriza por su rigor informativo y su capacidad para llegar a una audiencia amplia y diversa.

¿Qué pasó en Noticias Caracol?

Recientemente, varios televidentes y fanáticos del canal se dieron cuenta de un pequeño cambio que tuvo el informativo y del que se sintieron extrañados.

Si bien, con el paso del tiempo el noticiero se ha ido transformando en sus sección, también lo ha hecho en la forma en la los presentadores dan las noticias, sobre todo en la emisión de la mañana.

Para empezar el día con un poco de calma y de forma más cómoda, el director de noticias junto con su equipo, pensó otra manera en la que los ya conocidos Alejandra Giraldo y Andrés Montoya, entregaran la información a todo un país.

Noticias Caracol dejó hoy a muchos televidentes confundidos en la emisión de este 20 de diciembre. ¿Qué fue lo que pasó? Fotografía por: Instagram

Este cambio fue tenerlos sentados en un sofá, desde el que de manera menos formal, entregaran las noticias nacionales e internacionales, con un café al lado y un poco más cómodos, como si se tratara de transmitir desde ‘la sala de la casa.

De esta manera, los colombianos se acostumbraron a ver a esta gran dupla desde el sofá al que también invitaban, de vez en cuando, a los periodistas deportivos para que desde allí, anunciaran sus temas.

Sin embargo, este 20 de diciembre ese formato dio un giro, pues para muy pocos pasó desprevenido que ambos presentadores aparecieron en la mesa de trabajo, desde la que se transmite el noticiero de medio día y el de la noche, y no en su formato tradicional, desde el sofá.

En redes, varios televidentes comentaron que estaban de acuerdo con el sofá, pues no se veían tan “acartonados” y que les gustaba esa libertad que tenían desde allí.

“A mi me gusta verlos en el sofá, qué pasó hoy”; “Por qué Caracol cambió el sofá por la mesa, me gusta verlos más libres”; “A Alejandra y Andrés les va mejor en el sofá, se ven menos acartonados”; “Adoro Noticias Caracol pero no se lleven el sofá jaja”; “Me gusta que en las mañanas sea el formato del sofá, ¿por qué lo quitaron?”; “Devuelvan el sofá jajaj”, fueron algunas reacciones.

De momento, no se conoce si el formato desde la mesa del set, continuará también en las mañanas de Noticias Caracol, o será temporal.