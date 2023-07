El nuevo rumbo que Daniela Álvarez decidió tomar y que involucra su cuerpo y salud

Daniela Álvarez continúa mostrando apartes de su recuperación y lo mucho que ha hecho para continuar con su vida a pesar de haber perdido una pierna.

De hecho, las redes sociales se volvieron un tipo de ventana para que los cibernautas se enteraran más de su vida personal y de cómo iban sus proyectos.

¿Qué pasó con Daniela Álvarez?

En este nuevo camino, la presentadora también decidió hablar de lo feliz que es con Daniel Arenas y lo importante que ha sido su apoyo, sin embargo, y tras un polémico beso del ahora conductor con una excompañera, las especulaciones sobre el fin de su relación fueron muy latentes.

No obstante, las dudas sobre si continúan juntos o no no son el foco de los titulares hoy, sino un mensaje publicado por la actriz sobre un nuevo rumbo que decidió tomar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Álvarez empezó diciendo que después del vuelco que tuvo su salud y las terapias en las que tuvo que aprender a caminar, ahora lo que más importa es ella.

Según se pudo ver, la exreina estuvo de viaje en la playa, en donde posó con un traje de baño amarillo, dejando a la vista su cuerpo y su cicatriz.

“¡Quienes me conocen, saben cuanto amo el mar y asolearme! Al salir de todas mis operaciones y encontrarme con una cicatriz enorme en mi abdomen y sin pierna me preguntaba cómo sería volver a la playa, que, además, es mi lugar favorito en el mundo”, escribió al empezar el post.

Después, mencionó que su vida dio un giro muy grande y aparecieron dos opciones en su camino, dejarse llevar por el “qué dirán” o simplemente, seguir vivie

Ando.

“Entonces pensé que tenía dos opciones: la primera era no volver a la playa, quedarme mirando el mar y el sol desde un balcón y llorar por no ser capaz de dejarme ver de quienes pasarán por mi lado, así evitar sentirme mal por lo que la gente pudiera pensar de mí”, afirmó.

En cuanto a la segunda decisión, la barranquillera señaló que esta era continuar su vida siendo feliz sin necesidad de atormentarse por lo que los otros dirían de ella.

“Mi segunda opción era DECIDIR SER FELIZ, hacer mi plan favorito, no perderme ni un segundo de entrar al mar y pensar que quienes me verían pensarían: “wow, qué fuerte, que le habrá pasado, pero ella está feliz y que personalidad tan linda que tiene”. ¡Así que me quedé con la segunda opción! Esta es mi decisión, y cada vez que voy a la playa refuerzo mi mente en positivo, recordándome que MI VIDA ES UN MILAGRO QUE MI DIOS ME CONCEDIÓ y que quiero aprovecharla al máximo”, mencionó.

A modo de conclusión, la modelo destacó que todo por lo que tuvo que pasar fue un aprendizaje para su amor propio: “Por nada ni nadie dejemos de hacer lo que nos hace feliz, abracemos nuestras diferencias. Llevaré por el resto de mi vida esta cicatriz en mi abdomen, me falta una pierna, pero todos los días que me miro al espejo mis cicatrices me recuerdan lo valiente que fui, que soy y el propósito de vida tan especial que Dios me regaló al darme estas diferencias🙌🏼”.