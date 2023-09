El participante de ‘Yo me llamo’ que despertó discordia entre Amparo y Pipe Bueno

Yo me llamo es un concurso de talento musical que se ha convertido en un éxito en Colombia y en otros países de Latinoamérica. El programa busca encontrar a personas que puedan imitar a los artistas más famosos del mundo.

Los participantes son personas de todas las edades y procedencias. Todos tienen un sueño: convertirse en estrellas de la música.

Puedes leer: Amparo Grisales fue tildada de “soberbia” tras publicar polémico mensaje

El concurso es un viaje lleno de emociones. Los participantes deben enfrentar desafíos difíciles para demostrar su talento. Sin embargo, también reciben el apoyo de los jurados y del público, que los motivan a seguir adelante.

Amparo Grisales se ha convertido en una de las jurados más representativas de 'Yo me llamo'. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

En el último capítulo de Yo me llamo hubo una presentación que causó problemas entre los jurados. Para Amparo Grisales estuvo muy bien y en cambio, para Pipe Bueno, estuvo desastrosa. ¿Quién causó discordia? Acá te contamos.

Luis Miguel en ‘Yo me llamo’

Fue el imitador del cantante Luis Miguel el primero en pasar. La canción que le correspondió fue La Bikina y la interpretación era el reto principal del participante. Para ello, estuvo practicando en la escuela para ello.

Al subir a la tarima, llegó vestido completamente de negro, como se le ve al original en el video musical. El cantante emocionó a todos en el público y Amparo dijo mientras cantaba: “ha mejorado mucho”.

Lee también: “Qué horror”: fuerte jalón de orejas a imitadoras de ‘Yo me llamo’, ¿quiénes son?

‘El sol de México’ colombiano, al terminar su presentación, recibió muchos halagos por parte de la ‘diva de Colombia’, quien le dijo:

“Me prendió el eriómetro. Yo no te tenía mucha fe. En un comienzo tu gesticulación era muy fingida y como que te los has creído y ya tienes ese plante en el escenario de Luis Miguel”.

Después, César Escola también lo aduló un poco por su expresión en el escenario. Por el contrario, Pipe dio una opinión completamente en contra de lo dicho por los otros dos jurados.

Yo dije, porque ese participante hace esos gestos tan raros y miré al original Luis Miguel y es igual de raro con sus caras jajajaja#YoMeLlamo pic.twitter.com/ijHG4YaZh0 — Ghostface 🚨🔪 (@SebastianL52327) September 15, 2023

“A mí me van a disculpar”, comenzó diciendo el cantante de música popular. “En la vocalización de ciertas palabras te pasaste [...]. Abusaste de eso”, comentó Bueno.

Puedes leer: ¡La transformación de la doble de Shakira! Así se veía antes de ‘Yo me llamo’

Mientras él hablaba, Amparo renegaba de lo dicho y decía que no estaba de acuerdo con esa opinión. “Yo lo veo más orgánico cada vez”, contestó la actriz.

“Yo les voy a decir una cosa con todo respeto [...]. Yo estoy acá hace mucho tiempo. Cuidado con las cosas que les dicen porque nos dañamos notros”, finalizó Grisales al escuchar lo que Pipe le decía al concursante, quien siguió plantado en su posición a pesar de la oposición de la ‘diva’.