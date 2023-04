El pasado como modelo de ‘Malu’ Fernández de Noticias Caracol que pocos conocen

María Lucía Fernández es una de las presentadoras que más tiempo llevan en el canal siendo la cara de las noticias y entregando toda la información en los hogares colombianos.

Si bien la presentadora se conoce por su tono serio y también por su llamativa risa cuando pasan cosas graciosas en el canal, esta vez su nombre se viralizó por unas increíbles fotos de ella como modelo.

¿Cuántos años tiene la periodista María Lucía?

María Lucía es sin duda una de las periodistas más queridas por los colombianos y aunque su belleza ha resaltado por muchos años, las imágenes de cuando era más joven han destacado en las redes sociales.

A través de TikTok se conoció un video en el que se mostraron algunas fotos del cambio que ha tenido la presentadora de 54 años con el paso de los años y sin duda continúa siendo igual de bella.

Antes de llegar a Noticias Caracol, ‘Malu’, como le dicen de cariño, tuvo que rebuscarse su alimentación y su dinero por un tiempo, por lo que decidió aprovechar su belleza y juventud trabajando en modelaje.

Con el fin de pagarse su carrera y seguir estudiando periodismo, ella decidió sacarle provecho a sus buenos ángulos y genes posando para algunas portadas de revistas.

Su belleza aportó para que sus sueños de llegar lejos como periodista se hicieran realidad y ahora que se conoce como una de las más legendarias del canal, sus seguidores alabaron la belleza de su juventud.

Tras conocerse el video, los comentarios de sus seguidores fueron muy positivos: “Malú no se envejece se ve hermosa”; “Hermosa desde siempre”; “esta mujer es muy bella”; “muy hermosa esa presentadora”; “bella y muy recatada”; “siempre bella y excelente profesional”; “ahora estás más bonita y elegante”; “siempre te he visto igual de bonita, no te pasa ni la luz”; “Malú que linda en tus años mozos, con razón tu porte y elegancia”; “sigues conservando la misma belleza”; “Malú siempre ha sido hermosa y ahora está más que nunca”.

Estuvo casada ocho años y tuvo dos hijos. “La separación fue muy dura, muy dolorosa. La relación se acabó cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, y la separación se dio cuando mi bebé tenía pocos meses de nacido. Suena muy radical, pero no quería alargar una agonía de un matrimonio que ya no tenía aliento. Es un error que se comete muy seguido, quedarse ahí por los hijos y lo entiendo cuando hay una dependencia económica de las mujeres”, dijo la presentadora para Cromos en una entrevista años atrás.

Para ese momento, también señaló “yo, por fortuna, tuve una vida laboral muy activa y me fue muy bien económicamente, así que pude tomar la decisión porque tenía solvencia económica y contaba con el apoyo de mi casa. De hecho, cuando me separé, la manutención de mis hijos fue por mi cuenta. En ese momento trabajaba en 7 30 Caracol, y habíamos colonizado el espacio de la mañana. Yo presenté estando embarazada y volví después de la licencia de maternidad”.

Después de su divorcio, se volvió a enamorar de Ricardo Alarcón: “Con Ricardo Alarcón nos conocimos en el medio. Él también estaba separado, pero no teníamos afán de nada, creo que nos conocimos justo cuando ambos necesitábamos una compañía. Y, para fortuna, los hijos eran de edades diferentes: los míos tenían 5 y dos años y los de él tenían 10 y 12, así que no competían entre ellos y teníamos los mismos planes, salir a comer, ir al parque, jugar a las maquinitas, buscar una buena película. Estoy convencida de que nos encontramos en el momento que nos debíamos encontrar; cada uno tenía su futuro claro, su carrera, sus hijos, y teníamos claro que no queríamos más hijos”.

Hasta ahora, la presentadora continúa con su matrimonio y su carrera continúa en crecimiento.