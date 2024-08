El Pibe “regañó” a Karoline en el Desafío: “Me hartan los hombres”, contestó ella

El Desafío XX es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. A través de sus pruebas diarias es posible medir las capacidades físicas y mentales de varios de los concursantes que están en Tobia, Cundinamarca.

La recta final de la competencia ya llegó y son pocos los concursantes que quedan en el juego. Son solo 8 los que están en competencia y cómo un giro en el juego llegaron los futbolistas Carlos Valderrama y Faustino Asprilla.

Cada uno de ellos formó un equipo y en el del ‘Pibe’ se encuentra Karoline, una de las participantes que más polémica generó en la fase de 4 equipos por sus discusiones con sus compañeros. Ahora, ha surgido una nueva polémica entre ella y el excapitán de la Selección Colombia. ¿Qué pasó?

'El Desafío' es uno de los programas más vistos de Colombia. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con el ‘Pibe’ Valderrama y Karoline en el ‘Desafío 2024′?

Al arribar a cada vivienda, las dos figuras del fútbol colombiano entablaron una conversación con los participantes, revelando detalles inéditos sobre su experiencia durante la pausa del concurso.

Durante una charla en la casa roja, Karoline consultó a Santi sobre su edad y, además, lo instó a convertirse en padre en un futuro cercano. Esta interacción fue interrumpida por el Pibe.

“Yo ando buscando donantes”, dijo la participante, a lo que deportista contestó: “Yo no entiendo eso, que tener relaciones como amigos, que ta y ta, y somos amigos ¿Cómo es esa vaina?”.

En respuesta a esto, Karoline reiteró lo mencionado en capítulos previos: desea ser madre, pero no tiene interés en estar con un hombre ni en tener un esposo. Incluso indicó: “Me hartan los hombres, no puedo con ellos”

Nuevamente Carlos volvió a decir: “Yo soy de la antigüedad. Entonces, vamos a ver. Tú me gustas, yo te gusto. Ahí no entiendo nada, ella dice que con los hombres nada, pero quiere tener hijos. Y pa’ tener hijos necesitas un hombre”.

A continuación, Karoline mencionó a los donantes, señalando específicamente que en el caso de Santi sería un “donante responsable”. Esto enfureció aún más al futbolista, quien le reprochó la contradicción de sus palabras sobre quedar embarazada.

“¿Te estás dando cuenta lo que estás queriendo? Ella con los hombres no quiero un cul@, ¡pero quiere un hombre ‘responsable’!”, respondió una vez más Valderrama.