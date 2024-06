El ‘regaño’ de Andrea Serna a Kratos del ‘Desafío XX’ antes de irse: “Muy penoso”

Andrea Serna, reconocida presentadora colombiana, se ha convertido en un ícono del reality “El Desafío” desde su debut en la edición Super Humanos del 2019. Su carisma, profesionalismo y conexión con los participantes la han posicionado como la figura central del programa.

Serna ha sido testigo y guía de las emociones más intensas de los competidores, desde la alegría de las victorias hasta la desolación de las derrotas. Su rol ha trascendido el simple hecho de presentar, convirtiéndose en una confidente, motivadora y figura inspiradora para los participantes.

¿Qué pasó con Andrea Serna?

Su trayectoria en el Desafío ha estado marcada por momentos memorables y esta vez en el Desafío XX, sorprendió a la audiencia al ‘regañar’ al reciente eliminado del programa.

La presentadora, quien tiene muy buena relación con los participantes y exparticipantes, se atrevió a hacerle un pequeño reclamo a Kratos luego de confirmarse su eliminación.

La prueba que requirió un gran esfuerzo físico, resistencia y significativo desgaste dejó fuera a uno de los más fuertes, pues su dificultad fue tan grande que Kratos tuvo que abandonar la estructura de arrastre sin completarla, necesitando atención médica urgente.

Al finalizar la pista, la presentadora conversó con los equipos, especialmente con Kratos, cuestionándole sobre la vulnerabilidad que experimentó en la prueba y si había sentido algo similar en competencias anteriores fuera de la Ciudad de Las Cajas.

El participante mencionó los períodos de escasez de comida que su equipo había enfrentado en ciclos anteriores, pero aún así dio todo lo que pudo hasta el punto en el que se encontró. Expresó su gratitud hacia sus compañeros de equipo y los demás participantes.

En su despedida, se encontró con Glock, quien resultó ser la última persona con la que habló. En ese momento, Glock sacó un regalo que había guardado y esperado hasta el último momento para entregárselo con mucho cariño, acompañado de un fuerte abrazo. Andrea Serna observó el gesto con sorpresa y admiración.

“¡Vaya Kratos! Eso sí me sorprendió ¿de dónde sacaste un regalo a última hora? ¿Qué le diste a Glock?”, destacó Andrea Serna.

Ante ello, Kratos respondió “Era una piedrita que había visto en un box, y había pensado en dárselo, sin irme, pero pues como me fui, se lo quise dejar porque la verdad me parece una gran persona así no la haya podido conocer más a fondo y pues quería dejarle al menos un recuerdo mío”.

Una vez dijo esto, la presentadora preguntó sobre el tiempo que llevaba con el detalle guardado a lo que respondió: “Tres ciclos, soy penoso Andre” a lo que la presentadora respondió: “¿Tres ciclos? ¡Muy penoso! ¡¿Tres ciclos Kratos?!”

Luego de ello, al regresar a la casa Beta, Glock no perdió tiempo en presumir el gesto de Kratos a Darlyn y Karoline, compartiéndoles que la piedra que le regaló tiene una mancha parecida a su lunar. Cabe recordar que ambos se besaron durante la fiesta que tuvo lugar después de la prueba de capitanas.