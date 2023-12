El susto que se llevó Carolina Soto en Día a Día por culpa de Caro Cruz, esto pasó

En Día a Día, tanto Carolina Soto como Carolina Cruz se han sabido complementar muy bien y cada una con su personalidad y forma de ser, ha llevado a que las mañanas en el matutino sean más amenas e incluso, graciosas.

Este 14 de diciembre, ambas presentadoras tuvieron un momento muy gracioso pero también “angustiante”, al intentar probar algo que no habían intentado antes.

¿Qué pasó con Carolina Soto en Día a Día?

Hablando del último capítulo de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, al set de Día a Día llevaron dos vehículos conocidos como Segway, conocido por ser el primer transporte con autobalanceo, pues es similar a una patineta, solo que con ruedas más grandes a los lados.

Si bien su manejo parece algo muy sencillo y quienes ya lo dominan lo hacen ver bastante fácil, lo cierto es que incluso, para algunos invitados y presentadores que estaban en el matutino, no fue tan sencillo de manejar.

El primero que se subió al Segway fue el chef Juan Diego, quien se mostró muy seguro, dando vueltas en el set una vez se subió, otra de las invitadas que pudo manejarlo sin problema alguno fue la presentadora Jeesica Cediel, quien estaba justamente hablando de cómo había sido su experiencia en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Luego, fue Carolina Soto la que quiso subirse, y a pesar de los nervios que siempre la invaden a ella, logró dominar el aparato sin problema al avanzar y frenar al tiempo.

Sin embargo, a la que le ganaron mucho los nervios y el miedo a caerse fue Carolina Cruz, ya que ella nunca se había subido y tampoco lograba acomodarse como se debe para lograr arrancar en el novedoso vehículo.

En Día a Día, las presentadoras Carolina Soto y Carolina Cruz tuvieron un jocoso momento al aire que casi termina en “accidente”. Fotografía por: Cromos - Captura de pantalla

Al subirse, la presentadora se bloqueó y a pesar de que todos sus compañeros en el set le decían cómo hacerlo, y cómo ubicarse para no caerse, Cruz simplemente no lo lograba.

A su lado se hizo Carolina Soto, quien le decía de qué manera ubicar la pelvis para que no perdiera el control, pues podría haberse caído fuerte, no obstante y a pesar de todas las indicaciones, Carolina Cruz decidió bajarse y no intentarlo más.

Una vez se bajó, no se percató de apagarlo, por lo que justo, cuando en medio de risas soltó el vehículo de dos ruedas, este continuó andando hacia los camarógrafos.

Ante ello, la que le siguió el paso para detenerlo fue la caleña Carolina Soto, quien en vez de oprimir el botón que lo apagaba, decidió ponerse al frente del Segway, para que este no se saliera de control.

Lo que ella no tomó en cuenta, es que al hacerse al frente del vehículo, pudo haberse caído hacia atrás y accidentarse; algo que por fortuna no pasó ni llegó a mayores.

En ese momento y en medio de risas, Carlos Calero a modo de ‘salvador’ decidió llegar y llevarla levantada hasta el sofá de entrevistas para que estuviera bien, mientras tanto, el resto del equipo y los invitados no podían controlar las risas que este episodio al aire, había causado.