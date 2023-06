“Iba a orquestas”: el talento oculto de Eva Rey que ya no le gusta ni poquito

Eva Rey Botana, más conocido solo como Eva Rey, es una periodista y presentadora española que, a pesar de su origen, ha logrado ganarse lo corazones de los colombianos al llevar años demostrando su talento en el país.

Hace poco, Rey fue entrevistada por Laura Acuña en su programa de YouTube La sala de Laura Acuña. Allí compartieron varias anécdotas de lo que ha sido la vida de Eva y además, salió a la luz un talento de ella que pocos conocían.

El talento oculto de Eva Rey

La europea, mientras hablaba de su infancia, le contó a Laura un dato que dejó a la colombiana impactada. De acuerdo con la entrevista, Eva tiene un talento oculto y es tocar acordeón, algo que pocos esperaban.

“¿Usted por qué toca acordeón?”, preguntó la modelo en La sala de Laura Acuña. A ello, la periodista contestó que le tocó aprender porque su familia era de pocos recursos para comprarle un instrumento y el acordeón llegó a sus manos porque su hermano mayor lo obtuvo y luego se aburrió de él.

Aunque el sueño de Eva era tocar saxofón, se conformó con el acordeón y desarrolló gran habilidad para tocarlo.

“Vengo de una familia pobre en la que mi hermano mayor quería tocar algo y tocó el acordeón. Al año ya no le gustó y yo quería tocar el saxofón, pero solo había acordeón. Me tocó acordeón y le fui cogiendo el gusto”, dijo entre risas.

Más tarde, la creadora de Desnúdate con Eva confesó que estaba realmente dedicada al instrumento y que incluso, llegó a ser parte de algunas orquestas los fines de semana.

“Venía estudiando la carrera. Entonces, cuando todas mis amigas iban de rumba, yo estaba estudiando periodismo y estaba en el conservatorio estudiando el acordeón. Tocar un instrumento es estar 5 horas al día, aprendí a tocarlo perfecto e iba a orquestas los fines de semana”, relató.

“Hubo un momento en el que todo el mundo se iba de fiesta y yo parecía la nerd, y yo soy la menos nerd, no me ha ido bien estudiando… Acabé odiando el acordeón, no lo quiero ni ver, me trae algunos malos recuerdos”, concluyó Rey sobre el tema.

Asombrada por lo que había escuchado, Laura Acuña dijo: “Esta vieja hace de todo, ha hecho de todo, hasta hijos”. Todos rieron y la entrevista continuó con otro tema sobre la vida de Eva.