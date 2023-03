El talento oculto de Jessica Cediel que pocos esperaban conocer

La presentadora Jessica Cediel ha pasado se dio a conocer gracias a su participación en varios programas de la televisión colombiana y se convirtió en un referente, no solo de profesionalismo sino del cuidado de la salud.

La bogotana llevó una batalla legal contra el médico cirujano Martín Horacio Carrillo, por más de 10 años. El hombre quien en 2009 le inyectó biopolímeros a periodista durante un procedimiento estético en los glúteos, fue acusado directamente por ella cuando notó que su cuerpo y la zona de sus glúteos empezaron a verse mal.

¿Cuántos años tiene Jessica Cediel?

Fue en 2011 cuando empezó la batalla legal y Carillo le manifestó a la bogotana que durante el procedimiento quirúrgico no había utilizado ácido hialurónico, sino que, en su cuerpo había introducido biopolímeros, sustancia que causó en Jessica Cediel deformaciones en su cuerpo y adormecimientos, entre otros efectos secundarios.

Sin embargo, después de batallar con este problema por años y después de varias cirugías, hoy en día la mujer de 40 años, dice sentirse orgullosa de ella misma y amarse a pesar de sus cicatrices.

En entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, Cediel se refirió a la relación que ahora tiene con su cuerpo: “Siempre la vida y Dios te ponen pruebas en el camino y esas pruebas son necesarias para que uno se forje, se conozca, para que tenga el panorama más claro”, expresó en un primer momento.

Pero allí no paró todo, pues reveló un nuevo proyecto que la tiene emocionada y del muy pocos sabían. En entrevista con el programa, la presentadora señaló que se está preparando para mostrar una nueva faceta y que está emocionada.

“Este año quiero sacar una canción porque es lo único que me hace falta y porque tengo la voz para hacerlo. Obviamente, me van a preparar antes de que me empiecen a matar”, señaló.

Después continuó diciendo “hay que preparase porque es un oficio de mucho respeto, pero cuando usted se prepara y hace todo de corazón, todo se logra y a la final para los gustos se hicieron los colores, así que a colorear la vida porque solo estamos aquí un ratico”, reveló.

Cabe destacar que ella nunca ha publicado videos o ha cantado para sus fanáticos, lo que despertó aún más de interés por parte de sus seguidores para escucharla y conocer ese talento que nadie o al menos muy pocos conocen de ella.

