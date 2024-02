Ella es la actriz de Padres e hijos que terminó viviendo en la calle: ¿Quién es?

“Mi nombre es María del Pilar Montoya y estuve en Padres e hijos hace 20 años, también en La otra mitad del sol con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También en El hijo de Nadie y Cara o sello. Luego caí en la droga y estuve más de 18 años en ella”.

Con estas palabras empieza este video, que fue publicado por la Secretaría de Integración Social en 2019, cuando Enrique Peñalosa era el alcalde de Bogotá.

Hace cinco años, la actriz María del Pilar celebraba sus esfuerzos por salir de la adicción. Hoy su situación es completamente opuesta. Nicole Díaz, una creadora de contenido vallecaucana que se dedica a ayudar a personas en situación de calle, se la encontró en Cali.

Esta es la situación que difundió en redes sociales; el primer video fue publicado en noviembre de 2023:

Inicialmente, la actriz que pasó por el set de Padres e hijos accedió a la mano bondadosa de Nicole. Aceptó la ayuda de profesionales expertos en adicciones. Hasta La gorda Fabiola le envió un saludo para que se animara a salir de las dificultades que atraviesa.

La actriz de Padres e hijos que está en la indigencia

La noticias no son muy alentadoras, el titular de este post es “A veces es difícil luchar contra la corriente”, escrito por la misma Nicole Díaz. Sabiendo el final de esta historia, un usuario le escribió lo siguiente a la creadora de contenido: “Nicol no te sientas mal , ellos tienen una capacidad para decir inventar acomodar con tal de hacer sus cosas porque ellos no tienen dominio, ellos no son dueños de sus decisiones, por eso necesitan la ayuda de Dios primero que todo. Lo que hiciste está bien no te desanimes solo tenga fe y satisfacción de lo que haces ya lo demás es decisión de ellos y ahí no se puede hacer nada”.

Este es el último video que se publicó sobre María del Pilar, quien decidió no continuar con el tratamiento.